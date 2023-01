Play zmienia swoją aplikację i rozkręca diabelski młyn

Dobrze znana wszystkim klientom aplikacja Play24 do zarządzania kontem zmienia się w aplikację do pomagania – ogłosił fioletowy operator. Play zachęca do udziału w kolejnym finale WOŚP, na który przygotował specjalne atrakcje.

W ostatnią niedzielę stycznia już po raz 31. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje swoją zbiórkę, a jej celem w tym roku jest walka z sepsą. Do akcji włącza się ponownie Play.

Play24 to teraz aplikacja do pomagania

Play pół żartem, pół serio przekonuje, że aplikacja Play24 do zarządzania kontem zmienia się teraz w aplikację do pomagania. Każde doładowanie i każda faktura opłacona przez aplikację to dodatkowe pieniądze przekazywane na tegoroczny cel Finału. Oczywiście pełna kwota doładowania trafia na konto klienta, a do opłaconej w ten sposób faktury nie są doliczane dodatkowe kwoty – operator za każde takie przekazuje pieniądze na zbiórkę.

Aby jeszcze bardziej podkreślić, jak łatwo można klikać i pomagać Play postanowił zmienić też logo swojej aplikacji. Charakterystyczna liczba 24 zamiast kółkiem jest otoczona kształtem serca, czyli symbolem tak doskonale kojarzącym się z działaniami WOŚP.

Play stworzył kreator unikatowych serduszek

Każdemu internaucie w podziękowaniu za wsparcie Play udostępnia stronę playdlawosp.pl, na której znajduje się kreator specjalnych serduszek. Można stworzyć własne, wyjątkowe serduszko, by je następnie udostępnić w social mediach lub wysłać bliskim przez komunikatory. Na stronie znalazła się także galeria serduszek znanych internetowych twórców, których Play zaprosił do wspólnego pomagania.

Złote karty SIM i licytacje

Play wystawił też na licytację 100 złotych kart SIM. Na każdej znajdują się elementy pokryte złotem oraz złoty numer, z którego będą mogli korzystać zwycięzcy. Koniec licytacji zaplanowany jest na późny, niedzielny wieczór. Pomocną dłoń w przeprowadzeniu licytacji zaoferują pracownicy Obsługi Klienta Play, którzy będą wspierać Orkiestrę w rozmowach telefonicznych z darczyńcami.

W kilkudziesięciu salonach Play oraz UPC znajdą się także specjalne puszki do zbierania datków, natomiast w niedzielę kilkudziesięciu pracowników wraz ze swoimi dziećmi wyruszy na ulice Warszawy, aby wspólnie zachęcać do zbierania funduszy na tegoroczny cel Finału. A dzień wcześniej, w sobotnim biegu Policz się z cukrzycą wystartuje silna reprezentacja pracowników jednego, połączonego teamu Play i UPC,

Play zaprasza na diabelski młyn

Play zaprasza wszystkich, którzy w ostatni weekend stycznia będą w Warszawie do przejażdżki na diabelskim młynie usytuowanym w samym centrum stolicy. Podczas przejażdżki można będzie rzucić okiem na atrakcje przygotowane przez Fundację WOŚP i jej partnerów.

Co więcej, Play wyposaży wszystkich wolontariuszy WOŚP w fioletowy, polarowy komin, który pozwoli odpowiednio zabezpieczyć się przed chłodem. W trosce o kwestujących na rzecz 31. Finału WOŚP Play dostarczy im poza ciepłym elementem ubioru także smycze, do których będą mogli przypiąć swój identyfikator, czyli prawdziwy wyróżnik osób zbierających datki dla Orkiestry.

SMS charytatywny na rzecz 31. Finału WOŚP

Dla wszystkich chętnych uruchomiony został też SMS charytatywny na rzecz 31. Finału WOŚP. Wysyłając SMS o treści SERCE pod numer 75 565 (koszt 5 zł + VAT) można przekazać środki na rzecz Orkiestry. Ten sposób zbiórki działa do 14 lutego.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play