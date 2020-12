Orange kończy rok wyprzedażą smartfonów

Kończy się trudny rok 2020, więc na osłodę jego ostatnich dni Orange przygotował wielką wyprzedaż smartfonów i nie tylko. Obniżki sięgają nawet 50% i można z nich skorzystać już od dziś, 23 grudnia 2020 roku.

Okres świąteczno-noworoczny to czas prezentów, ale i wyprzedaży, podczas których można kupić nowe urządzenia w naprawdę atrakcyjnych cenach. Wie o tym doskonale Orange Polska, który przygotował specjalne oferty na tę okazję. Klienci pomarańczowego operatora mają do wyboru między innymi wciąż trwającą ofertę świąteczną (do 6 stycznia 2021 roku), a także zupełnie nową, startującą dzisiaj wyprzedaż smartfonów.

Dla klientów indywidualnych i biznesowych

Z tegorocznej wyprzedaży smartfonów w Orange mogą skorzystać nowi klienci, jak i osoby, które już są klientami pomarańczowego operatora, zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy. Obniżki sięgają 50%.

Na klientów indywidualnych w wyprzedaży czekają między innymi takie telefony, jak:

Huawei P smart 2021 – taniej o 50%, z ratami 24 x 14 zł przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard,

Motorola Moto G 5G Plus – taniej o 51%, z ratami 24 x 38 zł przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard,

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 GB – taniej o 20%, z ratami 24 x 45 zł przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard,

Oppo A53 – taniej o 15%, z ratami 36 x 17 zł przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard,

iPhone SE 64 GB – taniej o 11%, z ratami 36 x 50 zł przy zakupie Planu Mobilnego 75 lub Orange Love Extra.

Więcej modeli znajdziemy pod tym adresem.

Orange wspiera także przedsiębiorców, ułatwiając im komunikację w firmie, dając dostęp do szybkiego Internetu i profesjonalnego sprzętu w atrakcyjnych cenach. Dlatego też nowy rok Pomarańczowi chcą przywitać dobrą ofertą dla klientów biznesowych, w której przeceniono modele popularnych smartfonów, często wybieranych przez przedsiębiorców. Z promocyjnych cen mogą skorzystać zarówno nowi, jak i przedłużający umowę klienci biznesowi, którzy zdecydują się na ofertę Orange Love dla Firm lub na określone Plany Firmowe.

Urządzenia objęte przeceną w ofercie dla firm to między innymi:

Więcej przecenionych urządzeń w Planach Firmowych Orange można znaleźć pod tym adresem.

W salonach Orange i na stronie internetowej

Osoby indywidualne i przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z wyprzedaży smartfonów w Orange, mogą z niej skorzystać zarówno w stacjonarnych salonach pomarańczowego operatora, jak i na stronie internetowej www.orange.pl, gdzie dostępne są również parametry wszystkich telefonów i innych oferowanych przez Pomarańczowych sprzętów. Wszędzie przecenione są dokładnie te same produkty, więc każdy może sam zdecydować, w jaki sposób dokona zakupu. W razie potrzeby, w sklepach czy na infolinii, konsultanci doradzą i pomogą dopasować odpowiedni smartfon.

Warto się pospieszyć, bo liczba telefonów objętych promocją jest ograniczona. W międzyczasie też wyprzedaż może zostać rozszerzona o kolejne modele.

Nie tylko w abonamencie

Chociaż zaprezentowana powyżej wyprzedaż smartfonów dotyczy ofert Orange Love, Planów Mobilnych i Planów Firmowych, operator nie zapomniał również o użytkownikach ofert na kartę. Warto śledzić to, co dzieje się na stronie www.orange.pl, na której mogą pojawić się też specjalne oferty dla użytkowników telefonów na kartę. Już teraz klienci Orange na kartę mogą aktywować świąteczny pakiet 1000 minut na rozmowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych za jedyne 5 zł. Wystarczy w tym celu do końca 2020 roku wysłać wiadomość SMS o treści MINUTY na bezpłatny numer 815. Pakiet minut będzie ważny przez 30 dni. Szczegóły w regulaminie promocji.

Źródło tekstu: Orange