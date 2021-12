Orange rozdaje darmowy Video Pass. To z okazji środy

Dziś środa, więc Orange przygotował kolejną niespodziankę dla swoich klientów indywidualnych. Tym razem w aplikacji Mój Orange można znaleźć pakiet Video Pass za darmo na dwa miesiące.

Długie zimowe wieczory to dobry czas, by coś obejrzeć ulubiony film lub serial na którejś z popularnych platform VOD. Aby nie martwić się ilością danych., które trzeba przesłać w sieci komórkowej, Orange przygotował pakiet Video Pass. To usługa, w ramach której oglądanie materiałów w wybranych serwisach nie powoduje zmniejszenia posiadanego pakietu internetowego.

Video Pass w Orange obejmuje najpopularniejsze serwisy i aplikacje ze streamingiem wideo. Ich listę zawiera poniższa infografika.

Z okazji środy, klienci indywidualni Orange mogą włączyć Video Pass na dwa miesiące za darmo. Znaleźć go można w aplikacji Mój Orange. Po darmowym okresie Video Pass kosztuje 20 zł miesięcznie, ale z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie.

Osoby, które nie mogą skorzystać z Video Passa, mogą otrzymać paczkę internetową o wielkości 5 GB.

