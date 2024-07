Masz Orange na kartę? Złe wieści. Będzie drożej

Orange wprowadza nowe zasady w jednej ze swoich usług w ofercie na kartę. Pomarańczowy operator wkrótce ponownie zastosuje zasadę więcej za więcej.

Mamy niezbyt dobrą wiadomość dla użytkowników oferty Orange na kartę. Pomarańczowy operator zapowiedział, że 22 sierpnia 2024 roku zaczną obowiązywać nowe warunku usługi "Konto ważne od nowa" (aktualny regulamin). Jest to usługa umożliwiająca przedłużenie ważności konta głównego, szczególnie w sytuacjach, gdy konto jest nieaktywne na połączenia wychodzące, a środki użytkownika zostały zablokowane w ramach usługi "Nowa Gwarancja Zwrotu" (regulamin usługi).

Tanio już było!

Co dokładnie się zmieni? Orange postanowił namieszać w oferowanych w ramach usługi "Konto ważne od nowa" opcji i zastosować do nich zasadę "więcej za więcej". Obecnie do wyboru mamy trzy opcje:

7 dni za 3 zł,

31 dni za 7 zł,

365 dni za 29 zł.

Po zmianie będzie:

31 dni za 7 zł ,

, 93 dni za 17 zł ,

, 365 dni za 29 zł.

Jak widać, za niecały miesiąc zniknie najtańsza opcja 7-dniowa, a zamiast niej zostanie wprowadzony znacznie droższy wariant na 93 dni.

Co z użytkownikami?

Użytkownicy oferty Orange na kartę, którzy do 21 sierpnia 2024 roku skorzystają z usługi Konto ważne od nowa, będą mogli z niej korzystać na dotychczasowych zasadach. Od 22 sierpnia będzie można już wybrać tylko nowo obowiązujące warianty.

W przypadku braku akceptacji tej zmiany, można zrezygnować z usług w Orange na kartę w każdej chwili.

– przypomina Orange

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange