Orange na mikołajki sypie gigabajtami. Odbierz swoje 100 GB

Dziś nastąpiła kumulacja trzech okazji na prezenty w Orange. Można zgarnąć darmowe gigabajty i nie tylko. Są haczyki, ale i tak wszyscy wyjdą na tym na plus.

Dziś jest środa, pierwsza środa miesiąca oraz 6 grudnia – a to dla klientów Orange oznacza trzy okazje na zgarnięcie prezentów.

20 GB w abonamencie

W każdą środę Orange rozdaje abonamentowym klientom prezenty – czasem są to darmowe usługi na miesiąc czy dwa, czasem gigabajty. Tym razem jest to solidna paczka darmowego internetu o wielkości 20 GB, choć nie wszyscy od razu ją zobaczą w aplikacji, a niektórzy może w ogóle (za to zobaczą tzw. prezent alternatywny). Prezentu należy szukać w apce Mój Orange, jak zawsze pakiet dostępny jest na terenie Polski do końca cyklu rozliczeniowego.

100 GB w ofercie na kartę

Drugą cykliczną akcją Orange są prezenty rozdawane w każdą pierwszą środę miesiąca – tym razem chodzi o użytkowników ofert na kartę.

W grudniu operator ponownie proponuje promocję, którą włączył w listopadzie. W nowej odsłonie akcji klienci prepaid mogą odebrać 100 GB na 30 dni. Jest jednak haczyk, który nie wszystkim przypadnie do gustu.

Pakiet 100 GB zostanie włączony automatycznie po doładowaniu konta online – za minimum 10 zł. Upominek jest przyznawany w aplikacji Mój Orange, ale można go odebrać też na swoim koncie internetowym. Niezbędnego zasilenia można dokonać właśnie w tych kanałach, ale także dedykowanej stronie doladowania.orange.pl. Do tego dojdzie więc standardowy bonus za doładowanie, a paczka 100 GB przyznawana jest extra.

Nowa odsłona promocji trwa do 31 grudnia.

Prezent na mikołajki i na Święta

Kolejna okazja została przygotowana na mikołajki i nadchodzące Święta. Klienci Orange na kartę przez najbliższe tygodnie będą mogli odebrać darmowe rozmowy, wiadomości i dodatkowe gigabajty.

Akcja już ruszyła i potrwa do 26 grudnia. W tym czasie operator proponuje klientom usług na kartę darmowy pakiet „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 7 GB na 7 dni”. Z okazji mogą skorzystać użytkownicy taryf Orange Free na kartę i Zawsze Bez Limitu.

Żeby odebrać bonus, należy wysłać SMS o treści PREZENT pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange i włączyć promocję w zakładce Pakiety i Usługi. Co więcej, klienci bez włączonej usługi bez limitu otrzymają prezent automatycznie, gdy doładują konto dowolnym nominałem w okresie 7-11 grudnia.

Są też niuanse. Użytkownicy taryfy Zawsze Bez Limitu otrzymają doładowanie konta na kwotę 7 złotych, które zostanie automatycznie zamienione na usługę nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 7 GB na 7 dni.

Jeżeli klient ma z kolei włączoną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS + pakiet GB”, to zostanie do niej dodane 7 dni ważności, a pakiet na internet zostanie zwiększony o 7 GB.

Z kolei użytkownicy usługi „Rozmowy i SMS-y + pakiet GB” otrzymają doładowanie konta o wartości 7 zł oraz 7 GB na 7 dni.

W każdym przypadku bonus można odebrać jeden raz.

