Orange promuje abonament. Nawet 6 miesięcy za darmo

Orange Polska przygotował kolejną odsłonę promocji swoich abonamentów, w ramach której można zgarnąć nawet 6 miesięcy bez opłat. Bonus jest dostępny przy zakupie nowego numeru oraz przenoszeniu numeru z innej sieci, a także przy migracji z nju mobile oraz z Orange na kartę.

W Orange można mieć od 1 do 6 miesięcy abonamentu za 0 zł. Promocja, w ramach której można otrzymać nawet pół roku abonamentu gratis trwa jednak tylko do 11 grudnia 2023 roku oraz dotyczy osób kupujących nowy numer, a także przenoszących numer do pomarańczowego abonamentu z innej sieci, z nju mobile lub z Orange na kartę. Dla osób przedłużających umowę jest standardowa oferta, w której za zakup online można liczyć na 1 miesiąc abonamentu za 0 zł.

Plany w Orange

Aktualna oferta abonamentowa Orange to trzy Plany mobilne 5G, dające nawet 300 GB Internetu w telefonie miesięcznie. Szczegóły przy umowie na 24 miesiące w tabeli poniżej.

Plan mobilny Plan S Plan M Plan L Abonament miesięczny 55 zł

(od 25. m-ca 70 zł) 65 zł

(od 25. m-ca 80 zł) 85 zł

(od 25. m-ca 100 zł) Promocja online dla kupujących nowy numer 1 miesiąc za 0 zł 3 miesiące za 0 zł

(do 11.12.2023) 6 miesięcy za 0 zł

(do 11.12.2023) Promocja online dla przedłużających umowę 1 miesiąc za 0 zł 1 miesiąc za 0 zł 1 miesiąc za 0 zł Promocja online dla przenoszących numer 3 miesiące za 0 zł 3 miesiące za 0 zł 6 miesięcy za 0 zł

(do 11.12.2023) Rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu UE Bez limitu Bez limitu Bez limitu Internet w telefonie 50 GB (potem do 16 kb/s),

w tym 10,55 GB w roamingu UE 150 GB (potem do 1 Mb/s),

w tym 12,47 GB w roamingu UE 300 GB (potem do 1 Mb/s),

w tym 16,30 GB w roamingu UE CyberOchrona Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Telewizja mobilna Pakiet Podstawowy Pakiet Podstawowy Pakiet Podstawowy NETFLIX Plan Podstawowy

1 miesiąc w prezencie Plan Podstawowy

2 miesiące w prezencie Plan Podstawowy

6 miesięcy w prezencie



Podane w tabeli ceny abonamentu uwzględniają rabat dla użytkowników Mój Orange za e-fakturę, odbierany co miesiąc w Mój Orange (-5 zł/mies.), a także rabat za zgody marketingowe (-5 zł/mies.). Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 60 zł. Abonament za drugą i kolejne karty SIM jest tańszy o 20 zł.

