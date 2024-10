MediaMarkt szaleje. Fantastyczny smartfon aż 600 zł taniej

MediaMarkt rozkręca się. Wczoraj sieć sklepów z elektroniką ogłosiła start ekspresowej dostawy towarów w zaledwie 90 minut. Dziś dołożyła jeszcze do pieca – obniżyła cenę świetnego średniaka aż o 600 zł – oczywiście z nową opcją błyskawicznej dostawy.

W MediaMarkt często organizowane są promocje na elektronikę, a teraz można tam upolować bardzo solidny smartfon ze średniej półki – Oppo Reno12 Pro 5G. Jego standardowa cena nie jest mała, bo wynosi 2199 zł. Teraz jednak można go kupić o wiele taniej – za jedyne 1599 zł, czyli aż o 600 zł taniej, z obniżką o 27%. Korzystając z usługi ekspresowej dostawy, można mieć ten telefon w 90 minut od zakupu on-line.

Oppo Reno12 Pro 5G – czym kusi?

Oppo Reno12 Pro 5G to stosunkowo nowy smartfon, który w Polsce wszedł do sprzedaży w czerwcu. Obniżka ceny nie wynika więc z upływu czasu – to po prostu dobra okazja. Smartfon kusi ekranem AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ (2412 x 1080). Obraz odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz.

Sercem Oppo Reno12 Pro 5G jest układ MediaTek Dimensity 7300-Energy, czyli specjalna jednostka przygotowana specjalnie na zlecenie firmy Oppo. Jej pracę wspomaga 12 GB pamięci RAM, a na swoje dane i aplikacje otrzymujemy 512 GB pamięci wewnętrznej.

Smartfon pozwala skorzystać z łączności 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC. Szczególnym dodatkiem jest funkcja BeaconLink, pozwalająca na rozmowę z innymi posiadaczami telefonów Oppo w pobliżu z pominięciem łączności komórkowej.

Oppo Reno12 Pro 5G powinien także sprawdzić się w fotografii. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1,8) i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Jego pracę wspomaga aparat 50 Mpix z teleobiektywem (zoom 2x, przysłona f/2.0) oraz moduł szerokokątny z matrycą o rozdzielczości 8 Mpix (112°, przysłona f/2.2). Obiecujący jest przedni aparat do selfie – ma matrycę 50 Mpix i PDAF.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 2.0 o mocy 80 W. Reno12 Pro 5G pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem ColorOS 14.1.

