Netia na Cyber Monday: gratis wzmacniacz Wi-Fi i taniej łącze do 1 Gb/s

Netia spieszy z kolejnymi okazjami. Po czarnopiątkowych przygotowała promocję na Cyber Monday. Operator proponuje specjalną ofertę na gigabitowy dostęp do internetu oraz pakiety z TV. Łącze do 1 Gb/s kosztuje teraz 60 zł miesięcznie, z tego trzy pierwsze miesiące za 0 zł. Oferuje też wzmacniacz WiiFi na cały okres umowy gratis.

W promocji z okazji Cyber Monday pod nazwą „Szybszy internet w niższej cenie 3 www”, Netia oferuje dostęp do internetu w technologiach światłowodowych w wariancie do 1 Gb/s w cenie 60 zł miesięcznie (cena z uwzględnieniem rabatu za e-fakturę i zgody marketingowe). Dodatkowo trzy miesiące abonamentu na start klienci otrzymają gratis.

Co więcej, każdy zakup premiowany jest bezpłatnym udostępnieniem jednego ze wzmacniaczy Wi-Fi (w zależności od technologii dostępowej: extender D-Link lub mesh Huawei), które zapewniają dobry zasięg domowej sieci nawet w pomieszczeniach zlokalizowanych z dala od routera. W standardowej ofercie operatora zestawy te kosztują od 10 zł miesięcznie.

TV i sport premium w promocji

Super szybki dostęp do internetu można uzupełnić m. in. o usługi telewizyjne. Już za 60 zł miesięcznie klienci mogą korzystać z pakietu: internet do 1 Gb/s z podstawową usługą telewizyjną z 77 kanałami (pakiet S). Zestawy z bogatszymi wariantami usług TV (99 kanałów – M, 187 kanałów w L) kosztują odpowiednio 70 zł i 100 zł miesięcznie. Każdy pakiet z TV, analogicznie jak usługa dostępu do internetu solo, jest dostępny na start przez 3 miesiące gratis.

Klienci mają też możliwość dokupienia (do dowolnego pakietu z TV) zestawu kanałów sportowych Polsat Sport Premium i Eleven Sports za 20 zł miesięcznie.

Oferta dostępna jest od 29 listopada do 13 grudnia br. wyłączenie poprzez stronę www.netia.pl.

