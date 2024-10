Netia: drugi Gb/s internetu za darmo i trzy miesiące gratis

Netia startuje z nową promocją na Black Weeks. Dzięki niej szybsze opcje dostępu do internetu dostępne będą w cenach wolniejszych wariantów. Dodatkowo pierwsze 3 miesiące na start klienci otrzymają za 0 zł.

W nowej ofercie promocyjnej o nazwie „Nieziemska rozrywka II – szybszy Internet”, która obowiązuje do 9 listopada, Netia oferuje klientom, będącym w zasięgu sieci własnej operatora, specjalne ceny szybszych opcji dostępu do internetu w technologiach światłowodowych.

Rabat nawet 20 zł miesięcznie

Wybierając opcję internet solo Max 600 (prędkość pobierania danych do 600 Mb/s) klienci zapłacą teraz 55 zł na miesiąc (dotychczasowa cena wariantu do 300 Mb/s), opcja Max 1000 (pobieranie z prędkością do 1 Gb/s) kosztuje 65 zł (standardowa cena opcji do 600 Mb/s), a taryfa Max 2000, czyli z prędkością pobierania do aż 2 Gb/s), to wydatek 80 zł na miesiąc (tyle, co zwykle 1 Gb/s).

Takie ceny oznaczają dodatkowe oszczędności miesięcznie w wysokości odpowiednio 10, 15 i 20 zł. O te kwoty rośnie miesięczny abonament po okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy terminowej.

W ramach promocji dostępne są również warianty internetu z dostępem do serwisu Disney+ w cenach odpowiednio: do 600 Mb/s - 75 zł, do 1 Gb/s – 85 zł, do 2 Gb/s za 100 zł miesięcznie.

Pakiety internetu z telewizją i serwisem Max

Dostępne są również pakiety internetu z telewizją, które można dodatkowo wzbogacić o usługę HBO HD z dostępem do serwisu Max (dodatkowe 20 zł miesięcznie). Internet do 600 Mb/s z TV M 4K kosztuje 70 zł na miesiąc, natomiast z wersji z TV L 4K cena wynosi 100 zł miesięcznie.

Pakiet internet o prędkości do 1 Gb/s z TV 4K można mieć już od 70 zł miesięcznie (wariant S), natomiast opcję do 2 Gb/s już od 85 zł.

Do usług telewizyjnych klienci mogą zamówić dekoder w cenie obniżonej na Black Weeks o połowę, czyli za zaledwie 15 zł miesięcznie. Urządzenie bazuje na platformie Android TV i powstało przy współpracy z firmami Bang & Olufsen i Dolby.

Promocja na usługi telefonii

Dodatkowo klienci mogą dokupić nielimitowaną (Polska, UE, USA i Kanada na telefony stacjonarne) usługę telefonii stacjonarnej w cenie 10 zł miesięcznie (umowa na 24 miesiące, 3 miesiące na start gratis) oraz usługi mobilne z 5G, które działają na bazie sieci Plus.

Dostępne są 4 taryfy mobilne, w specjalnych cenach, już od 25 zł miesięcznie, a przeniesienie numeru z innej sieci premiowane jest aż 6 miesiącami abonamentu gratis. Co więcej, w tym okresie klient może bez konsekwencji zrezygnować w usługi mobilnej, czyli jest to bezpłatny okres próbny.

W trzech wyższych planach taryfowych obowiązuje promocja, w ramach której pakiet danych w okresie zobowiązania jest podwojony. Dzięki czemu już w taryfie Super (5G) za 30 zł miesięcznie abonenci otrzymują aż 60 GB danych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Netia