Mobile Vikings odświeża subskrypcję. 180 GB już od 22,50 zł

Mobile Vikings odświeżył subskrypcję. Jest więcej gigabajtów oraz nowy, tańszy pakiet. A pierwszy miesiąc jest za pół ceny.

Społecznościowy operator Mobile Vikings odświeżył swoją ofertę subskrypcyjną. Do dwóch dostępnych do tej pory pakietów doszedł trzeci, z niższą ceną. Mocno wzrosła również liczba gigabajtów dostępnych w każdym z pakietów. W każdym z nich, niezmiennie, możemy liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu UE, a także:

80 GB Internetu, w tym 7,11 GB w roamingu UE, w pakiecie za 30 zł miesięcznie ,

Internetu, w tym 7,11 GB w roamingu UE, w pakiecie za , 120 GB Internetu, w tym 8,29 GB w roamingu UE, w pakiecie za 35 zł miesięcznie ,

Internetu, w tym 8,29 GB w roamingu UE, w pakiecie za , 180 GB Internetu, w tym 10,66 GB w roamingu UE, w pakiecie za 45 zł miesięcznie.

Pakiety same się odnawiają co 31 dni, a w pierwszym miesiącu płacimy tylko 50% podstawowej stawki. Oznacza to, że pakiet "no limit" z 180 GB danych otrzymamy już za 22,50 zł.

Mobile Vikings korzysta z infrastruktury sieci Play, dając swoim klientom między innymi dostęp do fioletowej sieci 5G. Na pokład można wejść w 100% online, wybierając eSIM. Co ważne, niewykorzystane gigabajty automatycznie przechodzą na kolejny miesiąc. Vikingowie mogą też korzystać z programu poleceń, dzięki któremu płacą mniej.

Możesz wyjść poza schemat i odkryć inny wymiar komunikacji. Zgarnij wszystkie korzyści, jakie łączą w sobie telefon na kartę bez umowy oraz abonament. Nie przejmuj się jednak ich wadami. Nasza subskrypcja ma być ich pozbawiona. Co zatem dostajesz? Kartę SIM albo eSIM do telefonu z Internetem. Z darmową kumulacja GB i dostępem do 5G. Pakiet GB wybierasz według potrzeb. Nie wiążesz się jednak żadną umową i w każdej chwili możesz zmienić wybrany przez siebie pakiet. Albo ściągnąć hełm… Ale działamy tak, że nawet o tym nie pomyślisz.

– informuje Mobile Vikings

Zobacz: Mobile Vikings z wyczekiwaną nowością. Numer przeniesiesz w okamgnieniu

Zobacz: W Play zaoszczędzisz nawet 1000 zł rocznie. Sprawdź, co musisz zrobić

Ankieta Jak oceniasz ofertę subskrypcji w Mobile Vikings? Bardzo atrakcyjna Atrakcyjna Nie wyróżnia się Mało atrakcyjna Bardzo mało atrakcyjna Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Mobile Vikings

Źródło tekstu: Mobile Vikings