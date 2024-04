Mobile Vikings z wyczekiwaną nowością. Numer przeniesiesz w okamgnieniu

Mobile Vikings otworzył cyfrowe salony sprzedaży, mieszczące się w aplikacji tego wirtualnego operatora komórkowego. Dzięki temu można przenieść numer do sieci Vikingów w mgnieniu oka. Pod warunkiem, że wybierzemy eSIM.

Mobile Vikings uprościł sposób dołączania do swojej sieci komórkowej. Chcąc przenieść tam swój numer od innego operatora, wszystko można załatwić online i dzieje się w okamgnieniu. Jest tylko jeden "haczyk".

Jak to działa?

Proces przenoszenia numeru do Mobile Vikings jest bardzo prosty. Użytkownik zamawia i opłaca dowolną ofertę w aplikacji Viking App lub na internetowym Koncie Vikinga. By wszystko przebiegło szybko i całkowicie online, musi on kartę eSIM. Następnie potwierdza tożsamość online, przez mObywatela albo bankowość elektroniczną, skanuje kod QR i instaluje eSIM. Szybko, prosto i bezpiecznie.

Po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym operatorem, użytkownik dołącza do Mobile Vikings. Jjeśli zamawia nowy numer, to już nawet tego samego dnia może korzystać z usług rogatej sieci Vikingów.

Po co to wszystko?

Społecznościowy operator z Wrocławia wystartował równocześnie ze specjalną kampanią billboardową w największych miastach w Polsce. Na nośnikach, które znajdują się w pobliżu dużych galerii handlowych, informuje o w pełni cyfrowym onboardingu. Mobile Vikings robi to w swoim stylu, komentując: tam mógł być nasz salon i przewrotnie pytając: tylko po co?

Użytkownik może przenieść numer do Mobile Vikings gdzie chce i kiedy chce. Szybko, bezpiecznie i wygodnie. Do tego w duchu eko – możliwość ta redukuje ilość papieru i zbędnego plastiku. Bez wychodzenia z domu i czekania na kuriera.

– zachęca Mobile Vikings

