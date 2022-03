Lycamobile: darmowe karty SIM z internetem i minutami

Lycamobile to kolejna sieć telefonii komórkowej, która wspiera obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku wojny. Operator rozdał karty SIM z darmowymi minutami i gigabajtami.

Działaniami na rzecz obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce przed rosyjską agresją, dotąd chwaliła się wielka czwórka operatorów. W mniejszej skali pomagał także Mobile Vikings, a teraz o swojej akcji poinformował koleiny MVNO – Lycamobile.

Lycamobile podaje, że wspiera uchodźców nieprzybywających do Polski już od początku trwania wojny na Ukrainie. Firma nieodpłatnie przekazała ponad 20 tysięcy kart SIM ze specjalnie przygotowana ofertą do Ukrainy. Realizowane są też kolejne dostawy, więc starterów Lycamobile trafi do uchodźców jeszcze więcej.

Specjalne pakiety i karty SIM z instrukcją w języku ukraińskim ułatwiają osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie kontakt z rodzinami, które musiały pozostać na miejscu. Każda karta zawiera 20 GB internetu, 250 minut i 250 SMS-ów na Ukrainę do Kievstar oraz 250 minut i 250 SMS-ów do innych sieci w Polsce. Połączenia i SMS-y do Lycamobile w Polsce są nielimitowane.

Darmową kartę Lycamobile dla Ukrainy można otrzymać w punktach recepcyjnych (m.in. w Medyce, Przemyślu, Warszawie, Dołhobyczowie, Horodle, Dorohusku, Nadarzynie czy w Kielcach).

W działaniach Lycamobile wspierają również sieci sklepów Relay, Inmedio i Teletorium. Ponadto każdego dnia specjalnie przygotowany zespół bada sytuację punktów recepcyjnych w całej w Polsce i w zależności od potrzeb dostarczane są kolejne karty SIM ze specjalnie przygotowanymi pakietami.

Lycamobile przekonuje, że od zawsze jego misją było ułatwienie komunikacji międzynarodowej za pomocą jak najniższych kosztów połączeń. W myśl tej zasady operator przyłączył się więc do akcji pomocy obywatelom Ukrainy.

