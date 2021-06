Wakacyjna promocja doładowań w lajt mobile

Rok szkolny się kończy i startują wakacje 2021. Z tej okazji lajt mobile przygotował promocję doładowań, w której można zyskać dodatkowe środki na wszystkie usługi.

Z okazji rozpoczynających się wakacji, lajt mobile przygotował specjalną promocję, która szczególnie może się przydać osobom, którym właśnie kończy się rok szkolny i czekają letnie wojaże. Jeśli korzystają oni z oferty na kartę lajt mobile, mogą zyskać dodatkowe środki przy doładowaniu konta.

W dniach od 25 do 27 czerwca tego roku do doładowań online, zrealizowanych przez stronę www.lajtmobile.pl za minimum 10 zł, operator dorzuca 10% wartości doładowania gratis. Bonus trafi na główne konto maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych i będzie go można wykorzystać na wszystkie usługi lajt mobile.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie promocji.

Zobacz: lajt mobile: promocja z okazji EURO 2020

Zobacz: Lajt mobile ma abonament dla całej rodziny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: lajt mobile

Źródło tekstu: lajt mobile