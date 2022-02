Lajt mobile ma specjalną ofertę na walentynki

Lajt mobile przygotował walentynkową promocję, w ramach której aktywacja wszystkich usług w ofercie lajtDUET na abonament ma obniżoną cenę. Z oferty można skorzystać do środy 16 lutego 2022 roku.

Love is in the pair! to specjalna oferta na walentynki, przygotowana przez sieć lajt mobile, która potrwa od 14 do 16 lutego 2022 roku. Operator obniżył na ten czas cenę aktywacji wszystkich usług w ofercie lajtDUET na abonament do 1 zł (z 29 zł). Lajt mobile chwali się, że to świetny moment, żeby załapać się na najbardziej opłacalny abonament dla par.

Źródło zdjęć: Shutterstock, lajt mobile

Źródło tekstu: lajt mobile