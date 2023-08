Infinix HOT 30i w niższej cenie. Trwa też promocja na inne modele

Z okazji nadchodzącego roku szkolnego, marka Infinix postanowiła przecenić swoje najnowsze modele smartfonów. HOT 30i, Note 30 i Smart 7 HD dostępne będę w niższych cenach

Infinix HOT 30i zadebiutował w Polsce w czerwcu bieżącego roku, a już model został przeceniony w ramach promocji na rozpoczęcie nadchodzącego roku szkolnego. Premierowa cena wspomnianego urządzenia to 599 złotych, jednak w najbliższym czasie będzie można nabyć ten model za 100 złotych mniej.

Model Infinix HOT 30i wyposażony jest w 6,6-calowy ekran HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz i w baterię 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Urządzenie działa z wykorzystaniem procesora Unisoc T606, a użytkownik dostaje do dyspozycji 128 GB pamięci wewnętrznej i nawet 8 GB rozszerzonej pamięci operacyjnej (4 GB RAM + 4 GB ROM). W kwestii aparatów mamy do czynienia z 50 Mpix głównym i 8 Mpix kamerą do selfie.

Nadal trwa promocja na inne modele Infinix

Niezależnie od przeceny urządzenia Infinix HOT 30i, nadal trwa promocja na modele Note 30, Smart 7 HD i Note 30 Pro. W przypadku smartfona Note 30 cena została obniżona o 200 złotych z 1099 do 899 złotych. Smart 7 HD można aktualnie zgarnąć za 369 złotych. Wydłużona została również promocja, w ramach której do NOTE 30 Pro można dokupić bezprzewodową ładowarkę 15 W za 1 zł.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne