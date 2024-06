„Darmowy operator” wprowadza karty eSIM. Skorzystasz w 200 krajach

Fonia Telecom startuje z własną marką Fonia Travel i kartami eSIM dającymi dostęp do internetu w ponad 200 krajach i regionach na świecie.

Fonia Telecom obecna jest na polskim rynku od września 2022 roku. Początkowo sieć startowała jako darmowy operator, świadcząc usługi telekomunikacje w zamian za oglądanie reklam w aplikacji. Później oferta zmieniła się na płatną. Obecnie Fonia Telecom proponuje karty SIM z dostępem do internetu z limitem 21 GB, 40 GB i 100 GB miesięcznie, w cenach odpowiednio 15 zł, 24 zł i 49 zł. W każdym z planów dostępne są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Teraz operator wprowadził ofertę Fonia Travel.

Fonia.Travel: karty eSIM na cały świat

Od czerwca Fonia wprowadza markę Fonia.Travel. Nowa oferta to karta eSIM, która działa na całym świecie, a jedyny koszt, jaki ponosimy, to zakup pakietu internetu na dany kraj (np. Turcja, Egipt) lub region (np. Azja, Bliski Wschód, Świat). Karta Fonia.Travel ma ułatwić korzystanie z internetu podczas podróży zagranicznych i stanowić tańszą alternatywę dla standardowych pakietów roamingowych oferowanych przez operatorów GSM.

Fonia Travel oferuje wybór pakietów internetowych eSIM dostępnych w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie. Ceny pakietów zaczynają się już od 1,50 euro i uzależnione są od ilości danych internetowych, czasu obowiązywania pakietu oraz wybranego kraju lub regionu. Pakiety można zakupić jednorazowo lub w formie odnawialnej. Jak przekonuje operator, to drugie rozwiązanie jest zdecydowanym ułatwieniem dla osób pracujących zdalnie za granicą, często podróżujących służbowo, ale również dla turystów.

Planując podróż do większości państw Europy, możemy wybrać pakiet 1 GB na 7 dni za 1,66 euro (ok. 7 zł) lub za 1,93 euro (ok. 8,50 zł) – tę drugą kwotę zapłacimy też za pakiet Unia Europejska+. Pakiet 10 GB na 30 dni oznacza wydatek 9,24 euro (ok. 40 zł) lub 11,70 euro (ok. 51 zł).

Z kolei jadąc do Azji, można wybrać pakiet 1 GB na 7 dni za 3,60 euro (ok. 16 zł), 3 GB na 30 dni za 8,99 euro (ok. 40 zł). Oferty dla poszczególnych państw są bardzo zróżnicowane i w przypadku pakietu 1 GB można zapłacić kilka euro aż do 18,22 euro (ok. 80 zł) w Afganistanie, ale na 30 dni.

Podobnie wygląda to na innych kontynentach i np. pakiet Ameryka Północna o wielkości 1 GB na 7 dni kosztuje 4,24 euro (ok. 18 zł). W Afryce łączony pakiet oferowany jest tylko w wariancie 24 GB na 12 miesięcy za 129,89 euro (565 zł), ale można wybrać tańsze paczki dla poszczególnych państw, np. 1 GB w Egipcie na 7 dni kosztuje 4,32 euro (ok. 19 zł).

Pełen cennik pakietów eSIM można znaleźć na stronie https://fonia.travel.

Fonia.Travel w modelu biznesowym

Fonia oprócz własnej marki Fonia.Travel oferuje karty eSIM również w biznesowym modelu white-label lub co-brand. Partnerzy mają możliwość dołożenia do swojej oferty kart eSIM pod własną marką wykorzystując do tego integracje Fonii – począwszy od operatorów w ponad 200 krajach i regionach, jak również system płatności, potwierdzenie tożsamości (KYC) czy help center dla klientów prowadzony w 3 językach. Obecnie trwają integracje dla klientów z branży finansowej oraz turystycznej.

Klienci zyskują dzięki reklamom

Chociaż Fonia odeszła od modelu darmowych usług telekomunikacyjnych, wciąż oferuje benefity dzięki reklamom. Wszystko umożliwia aplikacja Fonia.app, która oferuje kody rabatowe w ponad 800 sklepach oraz częściowy zwrot za zakupy (cashback), który można wykorzystać na opłacenie subskrypcji lub wypłacić na swój prywatny rachunek.

Działalność reklamowa to jeden z wyróżników Fonii w stosunku do innych operatorów. Klienci otrzymują najtańszą ofertę telekomunikacyjną na rynku, ponieważ zarabiamy na działalności reklamowej, a nie tylko na sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Użytkownicy również czerpią z tego korzyści, otrzymując specjalne rabaty w aplikacji Fonia.app oraz częściowy zwrot za zakupy na swój rachunek

– wyjaśnia model biznesowy sieci Dominik Karbowski, co-CEO Fonii.

Operatorem Fonii jest warszawska spółka Fonia Telecom Sp. z o.o., która korzysta z infrastruktury Polkomtela.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Fonia