Revolut wprowadził eSIM. Polacy skorzystają na całym świecie

Revolut wystartował z kolejną nowością. Tym razem fintech pomyślał o klientach, którzy potrzebują dostępu do internetu przez telefon podczas zagranicznych podróży. W aplikacji można już aktywować karty eSIM umożliwiające transfer danych w ponad 100 krajach.

Od teraz polscy klienci Revolut mogą za pomocą kilku kliknięć w aplikacji zainstalować kartę eSIM i od razu ją doładowywać wybranym pakietem. Fintech oferuje swoją nowość dzięki współpracy z 1GLOBAL, międzynarodowym dostawcą usług telekomunikacyjnych świadczonych przez karty eSIM. Nowa usługa zapewnia łączność w sieciach mobilnych w 108 krajach na świecie.

Usługa pod nazwą Revolut eSIM pozwala klientom aktywować mobilny pakiet danych za granicą i korzystać z łączności bez niespodziewanych opłat za roaming. Usługa sprawdzi się zwłaszcza poza krajami UE, gdzie ceny połączenia w roamingu mogą być horrendalnie wysokie. Co jednak ważne, Revolut eSIM zapewnia tylko dostęp do mobilnego internetu, za to połączenia głosowe i SMS nie są obsługiwane.

Dostęp do usługi otrzymują wszyscy klienci Revolut w Polsce, bez ograniczeń. Po instalacji eSIM w dowolnym momencie można zasilić stan konta pakietami danych, bez konieczności użycia fizycznej karty SIM.

Revolut eSIM – jakie pakiety i ceny?

Ceny pakietów zależne są od kraju i kontynentu. Obejmują albo poszczególne państwa, w tym Polskę i wszystkie kraje Europy, albo całe regiony. W chwili przygotowania tej informacji w aplikacji nie były jeszcze widoczne wszystkie pakiety na regiony, np. Ameryka Łacińska czy Afryka (choć można wybrać poszczególne kraje), ale z cennika Revolut wynika, że będą dostępne. Do wyboru są pakiety 1 GB, 3 GB, 5 GB. 10 GB i 20 GB. Najmniejsza paczka jest ważna 7 dni, wszystkie pozostałe 30 dni.

I tak na przykład paczka 1 GB w USA kosztuje 20 zł, a największa 20 GB – 165 zł. W Chile jest taniej – 1 GB to koszt 5 zł, a 20 GB – 65 zł. W całej Ameryce Łacińskiej za 1 GB trzeba będzie zapłacić 20 zł, a za 20 GB – 220 zł. Takie same ceny obowiązują w regionie Azja i Pacyfik (APAC), natomiast w Afryce pakiet 1 GB kosztuje 30 zł, a paczka 20 GB – 245 zł. Można także wybrać pakiet Global Explorer obejmujący cały świat. W tej opcji 1 GB kosztuje 35 zł, a 20 GB – 270 zł.

Zaletą nowej oferty Revolut jest to, że w trakcie połączeń przez eSIM klienci fintechu mogą korzystać z aplikacji bez limitu transferu danych. Jeśli klient Revolut znajdzie się w kraju poza zasięgiem usługi przesyłania danych swojego operatora, będzie mógł nadal otworzyć aplikację Revolut i korzystać z wszystkich usług i funkcji, na przykład doładować kartę eSIM pakietem danych.

Klienci planu Revolut Ultra korzystający z eSIM otrzymują bezpłatny dostęp do pakietu 3 GB danych miesięcznie do wykorzystania na całym świecie, niezależnie od kraju. Pozostali klienci w Polsce, którzy zainstalują eSIM przed 1 maja 2024 r., będą mogli skorzystać z powitalnych 100 MB przesyłania danych za darmo. Pakiet jest przez 7 dni.

Wykorzystanie karty eSIM wymaga posiadania odpowiedniego smartfonu pozwalającego na wykorzystanie kart eSIM. Instalacja wirtualnej karty odbywa się w standardowy sposób – poprzez menu ustawień smartfonu i skanowanie kodu QR. Po aktywacji eSIM wciąż można korzystać z fizycznej karty SIM własnego operatora.

Revolut eSIM jest dostępny dla wszystkich klientów, którzy pobrali aplikację Revolut w wersji 10.14 lub nowszą.

Źródło zdjęć: Revolut

Źródło tekstu: Revolut