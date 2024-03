Do Polski wjeżdża nowy operator. Stoi za nim znany bank

Klienci Western Union, również w Polsce, zyskali możliwość wykupienia powiązanej z kontem usługi eSIM. To rozwiązanie adresowane głównie do osób podróżujących zagranicę.

Moda na ogólnoświatowe usługi eSIM wyraźnie przyspiesza, czego dowód dały już m.in. Nord Security i Revolut. Nic dziwnego, bo pakiety roamingowe w regularnych ofertach, zwłaszcza poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, bywają naprawdę kosztowne. Worldwide eSIM natomiast, przynajmniej w teorii, pozwala sporo zaoszczędzić.

Western Union nawiązał współpracę z wirtualnym operatorem komórkowym breeze. I na jej podstawie oferuje klientom pakiety roamingowe dla aż 140 krajów, również na terenie Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Oceanii.

Co ważne, oferowane rozwiązanie ma być niemal bezobsługowe. Założenie jest bowiem takie, że pakiet zostanie wykupiony przed podróżą i dodany do smartfonu jako druga karta, a już po przybyciu na miejsce odpowiednia usługa zostanie automatycznie aktywowana i użytkownik będzie mógł korzystać z Internetu bez obaw o astronomiczny rachunek.

Jak zauważa serwis „Cashless”, ceny mogą uchodzić za umiarkowane. Pakiet 5 GB w Afryce wyceniono na 171 zł – wskazano. Za podobny przywilej w regularnych ofertach telekomy wiodące w Polsce potrafią pobierać wielokrotnie więcej, choć jeśli weźmiemy poprawkę na przykład na usługę Bezpieczny Roaming w Orange, to kalkulacja już wcale nie będzie taka jednoznaczna.

Przy czym szczegóły oferty pozostają niejasne, gdyż tak naprawdę jeszcze nie doszło do jej formalnego startu. Dział prasowy Western Union ma zapewniać, że detale zaprezentuje dopiero wtedy, gdy instytucja będzie gotowa do oficjalnej prezentacji. Kiedy właściwie to nastąpi, jest kwestią otwartą.

