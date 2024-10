Euro zaszalało. Słuchawki marki Apple'a za mniej niż 500 zł

Sieć sklepów RTV Euro AGD oraz należące do tego samego właściciela OleOle ruszyły ze świetną promocją na słuchawki należącej do Apple'a marki Beats Audio. Beats Studio 3 dostać można o 360 zł taniej niż do tej pory, za mniej niż 500 zł.

Beats by Dr. Dre Beats Studio3 Wireless w promocji RTV Euro AGD

Nie są to tzw. pchełki, tylko pełne słuchawki nauszne. Beats Studio3 to solidne słuchawki do codziennych podróży. Są lekkie (260 g), wygodne i sprawdzą się podczas dłuższego słuchania. Mają do tego solidną, składaną konstrukcję i dołączone etui ochronne, które ułatwia przenoszenie. Wyposażone są również w funkcję redukcji hałasu ANC, która dobrze tłumi rozmowy pasażerów, choć jak wymieniają recenzenci radzi sobie nieco gorzej z tłumieniem dźwięku silnika autobusu. Na plus można zaliczyć ich czas pracy – aż 22 godziny na jednym ładowaniu, co czyni je dobrym wyborem na dłuższe podróże. Jeśli zaś ktoś zapomni o naładowaniu słuchawek, zaledwie 10 minut ładowania pozwala na 3 godziny pracy.

Słuchawki wyposażone są w chip Apple W1, zapewniający stabilne połączenia i funkcje dodatkowe znane z Apple AirPods (płynne przełączanie między urządzeniami). Nie są to jednak słuchawki wyłącznie do iPhone'ów i iPadów, bez problemu podłączymy je do dowolnego sprzętu z łącznością Bluetooth, a także przewodowo za pomocą złącza JACK 3,5 mm (przewód w zestawie).

Beats by Dr. Dre Beats Studio3 Wireless za 499 zł zamiast 859 zł

Słuchawki zostały objęte bardzo atrakcyjną promocją w sklepach RTV Euro AGD oraz OleOle. Regularna cena 859 zł została obniżona do zaledwie 499 zł. I nie jest to tylko chwyt marketingowy, w innych polskich sklepach cena wynosi minimum 835 zł. Promocja dotyczy wyłącznie czarnej wersji kolorystycznej słuchawek i jest dostępna zarówno online, jak i w stacjonarnych sklepach RTV Euro AGD.

Sprawdź aktualną promocję na słuchawki w:

👉 RTV Euro AGD

👉 OleOle!

