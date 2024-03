iPad w genialnej cenie. Jeśli nie kupisz teraz, to chyba nigdy

Apple iPad 10.9" 10 gen. jest teraz dostępny w świetnej promocji. Urządzenie można mieć za 1899 zł.

Jeśli szukacie niedrogiego tabletu i nie przekonują Was propozycje na Androidzie, właśnie pojawiła się fajna okazja iPada 10 gen. w rozsądnej cenie. Tablet w Media Expert można wyrwać już za 1899 zł.

iPad 10 gen. 64 GB do kupienia za 1899 zł

iPad Air 10 gen. to jeden z najtańszych tabletów w ofercie producenta, jednak powinien w zupełności wystarczyć do większości popularnych zastosowań. Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz Liquid Retina IPS o przekątnej 10,9" i rozdzielczości 1640 x 2360, natomiast sercem urządzenia jest procesor Apple A14 Bionic. To ten sam układ, który można znaleźć na pokładzie iPhone'a 12 i choć ma już swoje lata, nadal gwarantuje imponujący zapas mocy obliczeniowej.

Głównym argumentem za wyborem tabletu Apple jest jednak tutejsze oprogramowanie. System iPadOS robi doskonały użytek z dużej powierzchni wyświetlacza, zgrabnie wypełniając lukę pomiędzy smartfonem i laptopem. Podobnie ma się sprawa z aplikacjami firm trzecich, które - w przeciwieństwie do konkurencji z Androidem - w większości przypadków mają interfejs dostosowany do pracy na tablecie. Wisienką na torcie jest długi okres wsparcia oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Aktualnie w promocji kupić można iPada 10 gen. w wersji 64 GB za 1899 zł. To bardzo dobra cena, szczególnie biorąc pod uwagę, że mówimy o nowym sprzęcie bezpośrednio z oficjalnej polskiej dystrybucji. Bezpośrednio u producenta za analogicznie wyposażony wariant zapłacimy 2299 zł. Oferta potrwa do 21 marca 2024 roku.

