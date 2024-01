Polacy zapłacą daninę od smartfonów. Tak zadecydował sąd

Abonament radiowo-telewizyjny nie wymaga zmian legislacyjnych, aby już dzisiaj płacić także za smartfony czy komputery. Tak wynika z decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Niedawno pisaliśmy o pomyśle KRRiT na zmianę abonamentu radiowo-telewizyjnego. Członkowie rady chcieliby, aby był on rozliczany razem z podatkiem PIT, CIT oraz składką KRUS, a w dodatku także od smartfonów i komputerów. Taka zmiana wcale nie musi wchodzić w życie, abyśmy już dzisiaj płacili również abonament RTV za telefony.

Abonament radiowo-telewizyjny od smartfonów?

Tak naprawdę abonament radiowo-telewizyjny już dzisiaj powinniśmy płacić także od smartfonów, tabletów oraz komputerów. Co więcej, nie musimy nawet mieć radia lub telewizora. Na telefonie nie musimy też oglądać telewizji. Wystarczy, że mamy taką możliwość i powinniśmy dokładać się do finansowania publicznych nadawców.

Taką decyzję już w marcu 2023 roku podjął Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał on, że chociaż oglądanie telewizji lub słuchanie radia nie jest podstawową funkcją smartfona, to jednak umożliwia ich odbiór. W związku z tym urządzenia te również zaliczają się do sprzętów, za które powinniśmy płacić abonament RTV.

Z tych właśnie względów Naczelny Sąd Administracyjny uznał za usprawiedliwiony zarzut błędnej wykładni art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, sformułowany w punkcie 1 petitum skargi kasacyjnej. W tak zakreślonych granicach normatywnych art. 2 ust. 7 tej ustawy, za całkowicie niezrozumiały uznać należało pogląd sądu pierwszej instancji, jakoby z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych miało wynikać, że »osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń niewymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

- stwierdził sąd w wyroku II GSK 94/20.

Sąd podkreślił też, że opłata abonamentowa powiązana jest z możliwością korzystania z publicznego radia i telewizji, a nie faktycznego korzystania z tej możliwości na konkretnych urządzeniach. Dlatego też abonament radiowo-telewizyjny już dzisiaj powinniśmy płacić także od smartfonów, laptopów, komputerów stacjonarnych czy też tabletów.

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Business Insider