T-Mobile wspiera tenis w Polsce – nowa odsłona współpracy z PZT

Nasza współpraca z T-Mobile w ubiegłym roku dodała tenisowi w Polsce nowej energii. Cieszę się więc na kolejne działania, które będziemy wspólnie realizować w tym roku – promować ten wspaniały sport wśród dzieci, by zachęcić je do współdziałania, ale też, by wspierać i pielęgnować młode talenty. Ale to nie wszystko – razem udowodnimy, że tenis to dyscyplina, która naprawdę łączy ludzi niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania i która potrafi być źródłem wielkiej radości.

- Dariusz Łukaszewski, Prezes Polskiego Związku Tenisowego