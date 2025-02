T-Mobile podwaja gigabajty. Nie zwlekaj, masz czas tylko do niedzieli

Z oferty mogą skorzystać użytkownicy taryfy GO! w T-Mobile na kartę oraz taryfy Dniówka w Heyah na kartę . Bonus przyznawany jest po każdym doładowaniu konta w aplikacji „Mój T-Mobile” lub „Moja Heyah”, dokonanym w okresie od 14 do 16 lutego. Aktywacja bonusu nastąpi od razu po doładowaniu konta, nie później niż w ciągu 24 godzin i zostanie potwierdzona SMS-em.

Minimalna kwota doładowania to 5 zł – wówczas klienci T-Mobile na kartę do 2 GB otrzymają bonus w postaci kolejnych 2 GB i łącznie będą mieli 4 GB do wykorzystania w ciągu 5 dni. Z kolei klienci Heyah przy doładowaniu za 5 zł otrzymują 5 GB i drugie tyle w walentynkowej ofercie, czyli razem mają 10 GB na 5 dni. Szczegółowe informacje dotyczące liczby gigabajtów i daty ważności bonusu przedstawione zostały w poniższych tabelach.