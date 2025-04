T-Mobile rozdaje pieniądze. W Heyah też skorzystasz, ale musisz się spieszyć

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w akcji? Wystarczy doładować konto na kartę T-Mobile lub Heyah kwotą min. 50 zł. Należy tego dokonać na stronach www.doladowania.t-mobile.pl lub www.doladuj.heyah.pl . Bonusowe 20 zł zostanie automatycznie dodane do salda konta użytkownika, który otrzyma również SMS-a potwierdzającego doładowanie.

Tak – to tyle! Wystarczy kilka chwil, by zyskać dodatkowe środki, ale doładowania lepiej nie odkładać na później, gdyż liczba pakietów promocyjnych jest ograniczona

Dla strony T-Mobile limit to 9100 doładowań , a dla Heyah – 900 . Co ważne, z oferty promocyjnej można skorzystać tylko raz.

Promocja trwa od 16 kwietnia, od godz. 12:00, do 30 maja do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy wyłącznie doładowań za pośrednictwem stron T-Mobile oraz Heyah, za to nie obejmuje aplikacji „Mój T-Mobile oraz Moja Heyah”.