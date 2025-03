T-Mobile rozdaje kody. Odbierz swój, opłaci się

Dziś ruszyła nowa, wspólna akcja T-Mobile oraz sieci sklepów Żabka, która potrwa aż do 29 grudnia 2025 r. – lub do wyczerpania puli e-bonów.

W tym czasie T-Mobile udostępnia unikatowy e-bon uprawniający do obniżenia o 10 zł płatności za dowolny produkt z oferty dostępnej w sieci sklepów stacjonarnych Żabka.

E-bon będzie można otrzymać w okresie trwania promocji poprzez aplikację Mój T-Mobile – w tym celu trzeba przejść do zakładki Moments i odebrać swój kod. Kupon jest ważny 7 dni od dnia odebrania w aplikacji.

By zrealizować e-bon, trzeba udać się do sklepu stacjonarnego Żabka. Przed zatwierdzeniem zakupu przez kasjera należy poinformować go o chęci wykorzystania e-bonu i okazać promocyjny kod.