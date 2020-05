ZTE pracuje nad telefonem zginanym na trzy części

Zginane smartfony przeszły już co prawda swój okres niemowlęcy, ale nie znaczy to, że nie zakończył się ich rozwój. Właściwie każda marka, która wchodzi na ten rynek wprowadza nowości. Tym razem ciekawy pomysł ma chiński ZTE.

Obecnie w świecie zginanych smartfonów mamy dwa konkurujące ze sobą trendy. Pierwszy z nich to telefony, które po rozłożeniu przypominają raczej tablety, drugi zakłada wielki powrót telefonów z klapką. Najnowszy patent ZTE wskazuje na to, że jego urządzenie będzie należało do pierwszego typu. Ciekawy jest jednak też fakt, że smartfon będzie nie tylko zginany do zewnątrz, ale i miał aż trzy części. Będzie je można zginać w jakich tylko kombinacjach użytkownik będzie chciał.

W październiku podobny prototypowy telefon pokazał TCL. Nie są to jednak jedyni producenci, którzy chcą wejść na rynek zginanych telefonów, na którym obecnie znajdują się Huawei, Samsung czy Motorola. Swoją propozycję szykuje też Xiaomi ze swoim Mi Fold. Zostaje nam mieć tylko nadzieję, że wraz z rozwojem tego segmentu, przestanie on być równoznaczny z telefonami z najwyższej półki cenowej.

