Redmi Note 13 nadchodzi. Xiaomi ujawnia datę premiery

Firma Xiaomi ogłosiła na Weibo datę premiery smartfonów z serii Redmi Note 13. Spodziewamy się trzech urządzeń, a jedno z nich przyniesie coś, czego w smartfonach Redmi Note jeszcze nie było.

Jeśli czekasz na nowe smartfony Redmi Note, to mamy dobrą wiadomość – do premiery (na razie w Chinach) zostało już tylko kilka dni. Nowa seria obejmie trzy urządzenia: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro+.

Czego możemy się spodziewać?

Chiński producent ujawnił do tej pory trochę informacji na temat topowego przedstawiciela nadchodzących urządzeń Redmi. Model Redmi Note 13 Pro+ ma być na przykład pierwszym telefonem z rodziny Redmi Note, który zostanie wyposażony w zakrzywiony na bokach ekran. W zestawie mają się znaleźć również wąskie ramki po bokach (ta na dole ma mieć 2,37 mm), a także ochrona w postaci szkła Corning Gorilla Glass Victus.

Główny aparat z tyłu będzie miał rozdzielczość 200 Mpix, podobnie jak w Redmi Note 12 Pro+. Znajdzie się w nim czujnik obrazu Samsung Isocell HP3, a także obiektyw z przysłoną f/1.65 oraz optyczna stabilizacja obrazu. Powinno się to przełożyć na dobre jakościowo zdjęcia i filmy. Tył urządzenia będzie skórzany, dostaniemy również głośniki stereo oraz diodę podczerwieni. Nie mamy za to co liczyć w tym modelu na gniazdo audio Jack 3,5 mm. Wewnątrz obudowy będzie pracował zaprezentowany ostatnio MediaTek Dimensity 7200-Ultra.

Również Redmi Note 13 Pro może mieć aparat o rozdzielczości 200 Mpix, ale nie wiadomo nic o optycznej stabilizacji obrazu. Z tyłu zamiast skóry będzie prawdopodobnie szkło.

Jeśli wierzyć wcześniejszym doniesieniom, nowe smartfony Redmi trafią na rynek z 6,7-calowym wyświetlaczem AMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu do 144 Hz. Redmi Note 13 Pro ma mieć baterię o pojemności 5120 mAh, podczas gdy Redmi Note 13 Pro+ będzie się musiał "zadowolić" pojemnością 5000 mAh. W tym drugim przypadku dostaniemy jednak bardzo szybkie ładowanie z mocą do 120 W.

Premiera serii Redmi Note 13

Smartfony z serii Redmi Note 13 oficjalnie zadebiutują już za tydzień, 21 września 2023 roku.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi