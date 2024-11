Xiaomi Redmi K80 i K80 Pro to dobra zapowiedź przed debiutem Poco F7

Xiaomi zaprezentowało smartfony Redmi K80 i Redmi K80 Pro, które na globalne rynki mają wejść jako seria Poco F7. Specyfikacje i ceny robią dobre wrażenie.

Redmi K80 i K80 Pro to smartfony, które prawdopodobnie nie wyjdą poza Chiny, ale dla nas są interesujące jako zapowiedź telefonów wprowadzanych globalnie jako Poco F7 Pro i Poco F7 Ultra. Dokładne nazwy modeli nie są jeszcze potwierdzone, jednak wszystkie doniesienia wskazują, że seria Redmi K80 trafi do szerszej sprzedaży właśnie jako seria Poco F7. Biorąc pod uwagę specyfikację i ceny w Chinach, jest to bardzo interesująca zapowiedź.

Redmi K80 i K80 Pro – wydajne i tanie

Redmi K80 i Redmi K80 Pro mają podobną specyfikację, choć różnią się kilkoma kluczowymi cechami. Obydwa mają identyczne obudowy IP68/IP69 z okrągłym modułem fotograficznym umieszczonym z lewej strony oraz z 12-bitowym ekranem OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli. Odświeżanie wyświetlacza sięga 120 Hz, a jasność – 3200 nitów. Bezpieczeństwa zapewnia ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Różnice pojawiają się przy układzie SoC. Redmi K80 napędzany jest Snapdragonem 8 Gen 3, do Redmi K80 Pro trafił najnowszy Snapdragon 8 Elite wspierany dodatkowym graficznym chipem D1. W pracy pomaga pamięć RAM LPDDR5x o wielkości 12 lub 16 GB, na własne dane użytkownicy otrzymają od 256 GB do 1 TB pamięci UFS 4.0.

Nie inne są też sekcje foto. W Redmi K80 znalazły się tylko dwa aparaty tylne – 50 Mpix (Light Fusion 800, f/1.6, OIS) oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2,2). Redmi K80 Pro zapowiada się pod tym względem znacznie lepiej – główny aparat jest taki sam (50 Mpix), towarzyszy mu szerokokątny 32 Mpix (Samsung S5KKD1, f/2,2) oraz aparat 50 Mpix (Samsung S5KJN5) z teleobiektywem pozwalający uzyskać zoom optyczny 2,5x. W obydwu telefonach znalazł się też przedni aparat 20 Mpix (OV20B40).

Seria Redmi K80 zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, a jakość połączeń poprawia dodatkowy procesor T1S. Nie zabrakło emitera podczerwieni, smartfony nie mają za to wyjścia audio 3,5 mm.

Redmi K80 zasilany jest akumulatorem 6550 mAh z ładowaniem 90 W, w modelu Pro znalazł się nieco mniejszy 6000 mAh, ale z szybszym ładowaniem 120 W i dodatkowo bezprzewodowym 50 W.

Dostępność i ceny

Seria Redmi K80 wchodzi do sprzedaży w Chinach. Podstawowy model Redmi K80 w wersji 12 + 256 GB kosztuje 2499 juanów, czyli około 1410 zł. Najlepiej wyposażony model 16 GB + 1 TB oznacza z kolei wydatek 3599 juanów, czyli 2030 zł.

Najtańszy Redmi K80 Pro 12 + 256 GB kosztuje 3699 juanów, czyli niecałe 2100 zł. Topowy wariant 16 GB + 1 TB wiąże się z wydatkiem 4799 juanów, czyli ponad 2700 zł. Jest też specjalna wersja Champion Edition 16 GB + 1 TB przygotowana wspólnie z Lamborgini – na nią trzeba wydać 4999 juanów, czyli nieco ponad 2800 zł.

Europejskie ceny serii Poco F7 będą oczywiście zauważalnie wyższe, jednak mogą być i tak konkurencyjne w stosunku np. do porównywalnych telefonów Realme czy OnePlus.

