Xiaomi POCO Watch – oto jego możliwości i cena

Dzisiejsza premiera nowości Xiaomi przyniosła nie tylko flagowy smartfon POCO F4 GT, ale także smart zegarek POCO Watch. Oto, jakie ma możliwości.

POCO Watch to model przypominający z wyglądu znane już na rynku zegarki wprowadzane pod markami Xiaomi czy Redmi, jednak w portfolio POCO jest to absolutna nowość. Jest to zarazem pierwsze z urządzeń z serii inteligentnej elektroniki POCO.

POCO Watch wyposażony jest w prostokątny, zaokrąglony na krawędziach ekran AMOLED 2,5D o przekątnej 1,6 cala i rozdzielczości 360 x 360. Wyświetlacz obsługuje funkcję AoD, dzięki czemu na ekranie zawsze prezentowana jest godzina i najważniejsze wskażniki. Wygląd zegarka można personalizować, wybierają spośród ponad 100 tarcz.

Koperta zegarka POCO Watch zapewnia wodoszczelność 5 ATM, czyli pozwala na statyczne zanurzenie do 50 m, a w praktyce – na pływanie na powierzchni. Wykonana jest z plastiku, ale ma metalową ramkę na krawędziach. Obsługa możliwa jest przez dotyk ekranu oraz za pomocą podłużnego przycisku z prawej strony.

Na spodzie koperty znalazł się optyczny czujnik, który mierzy puls, a także stopień nasycenia krwi tlenem (SpO2). Nie zabrakło funkcji monitorowania snu, stresu i aktywności sportowych w wielu dyscyplinach, w tym biegania, jazdy na rowerze czy pływania.

W sumie w zegarku POCO Watch można śledzić ponad 100 rodzajów aktywności. Pomaga w tym odbiornik satelitarny, łączący systemy GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou. Łączność ze smartfonem zapewni Bluetooth 5.0. W specyfikacji znalazł się również akcelerometr, żyroskop i elektroniczny kompas.

Bateria ma pojemność 225 mAh, a producent obiecuje do 14 dni pracy na jednym ładowaniu.

POCO Watch powstał w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej i kości słoniowej. Paski zegarka można wymieniać – poza trzema podstawowymi kolorami do wyboru jest pasek różowy i oliwkowy. Urżadzenie waży 31 gramów, a jego rozmiary to 39,1 x 39,1 x 9,98 mm.

Cena zegarka POCO Watch ustalona została na 79 euro (370 zł). Do sprzedaży w sklepach internetowych, w tym do Amazonu, trafi 28 kwietnia. Data premiery i cena w Polsce nie są znane, ale powinno to nastąpić wkrótce.

