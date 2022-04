Potwór, nie smartfon! Xiaomi POCO F4 GT debiutuje w Polsce

Xiaomi wprowadza na polski rynek model POCO F4 GT, czyli topowy smartfon gamingowy w portfolio marki. Towarzyszyć mu mają nowe słuchawki i zegarek.

Marka POCO w zasadzie od początku swojego istnienia słynęła z wydajnych smartfonów w rozsądnej cenie. Swoim nowym urządzeniem chce udowodnić, że jest to renoma w pełni zasłużona.

Na rynku polskim debiutuje bowiem model Xiaomi POCO F4 GT. To bezkompromisowy smartfon gamingowy, na którego pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz wydajny układ chłodzenia LiquidCool 3.0. Dzięki temu telefon ma bez problemu radzić sobie z grami oraz wymagającymi aplikacjami, nawet w przypadku długotrwałego obciążenia.

Ale nie tylko procesor jest tutaj warty uwagi. Na pokładzie telefonu znajdziemy nawet 12 GB LPDDR5 oraz 256 GB pamięci UFS 3.1. Akumulator o pojemności 4700 mAh ma z kolei wspierać szybkie ładowanie mocą aż 120 W. Wreszcie wisienką na torcie jest wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67", rozdzielczości 1080 x 2400 i odświeżaniu 120 Hz oraz fizyczne przyciski pełniące rolę triggerów, dzięki którym rozgrywka będzie jeszcze bardziej angażująca.

Telefon dostępny będzie w sklepach w wariantach 8/128 oraz 12/256 GB. Sprzedaż rozpocznie się 10 maja 2022 roku. Za tańszy wariant zapłacimy 2999 zł, natomiast droższy to wydatek rzędu 3499 zł. Na start producent przygotował specjalną 48-godzinną promocję, w której obydwa telefony będzie można kupić taniej - odpowiednio za 2649 i 3149 zł.

POCO z nowym zegarkiem i słuchawkami

Do POCO F4 GT dołączyć mają również dwa gadżety ubieralne. Pierwszym są słuchawki POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, natomiast drugi to zegarek POCO Watch. Obydwa produkty trafią do sprzedaży w późniejszym terminie.

