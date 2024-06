Xiaomi przedstawia nowy smartfon. Poco M6 przypomina nowość Redmi

Rodzina telefonów Poco M6 powiększyła się o podstawowy model z łącznością 4G – Poco M6. Choć rynkowa premiera zapowiadana jest na jutro, to już teraz telefon w pełnej krasie został zaprezentowany na globalnej stronie marki Poco. Ostateczne ceny jeszcze nie zostały ujawnione, ale na platformie X firma ujawniła, że w ofercie premierowej będą to kwoty od 129 USD, czyli ok. 520 zł.

Unleash Entermainment, all in your hand! 🙌

Introducing the latest creation of POCO M series #POCOM6🎉



Stay tuned for the online launch of #POCOM6 on June 11! pic.twitter.com/rTD4eAjrNC