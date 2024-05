Xiaomi z nowym budżetowcem 5G na Snapdragonie. To Poco M6 Plus 5G

Xiaomi nie odpuszcza i wkrótce wprowadzi na rynek nowy smartfon 5G marki Poco. Ma być stosunkowo tani, co nie oznacza, że o kiepskiej specyfikacji. Jego sercem będzie układ firmy Qualcomm.

Doniesienia o nowym modelu marki Poco krążą już od jakiegoś czasu i w tym kontekście wymieniany był Poco M7 5G. Teraz jednak urządzenie zostało namierzone przez Gizmochina w kodzie HyperOS, co ujawniło jego rynkową nazwę Poco M6 Plus 5G. Smartfon ma ponadto oznaczenie kodowe N19 i nazwę wewnętrzną breeze. Te informacje naprowadzają z kolei nas na kolejne odkrycie – Poco M6 Plus 5G to najprawdopodobniej rebrandowany Redmi Note 13R, który w połowie maja zadebiutował w Chinach. Znając zwyczaje Xiaomi, ten model może wkroczyć na globalne rynki pod marką Poco.

Czego więc się należy spodziewać? Konstrukcji z segmentu budżetowców, gdzie głównym atutem jest przystępna cena, choć nie tylko.

Redmi Note 13R to model z ekranem IPS o przekątnej 6,79 cala w rozdzielczości Full HD+. Moc do pracy dostarczy układ Snapdragon 4 Gen 2, który jest zdecydowanie lepszym wyborem niż Mediatek Helio G99 Ultra ze znanego z polskiego rynku Poco M6 Pro. Jednolatka Qualcomma wykorzystuje nowszą litografię 4 nm, zaletą jest też modem 5G. W Poco M6 Plus 5G należy się też spodziewać pamięci RAM do 8 GB oraz wewnętrznej UFS 2.2 nawet 512 GB.

Sekcję fotograficzną stworzy połączenie głównej jednostki 50 Mpix, aparatu makro 2 Mpix oraz selfie 8 Mpix. Zastosowany w Redmi Note 13R akumulator 5030 mAh można ładować z mocą 33 W, więc w spodziewanym Poco M6 Plus 5G również można oczekiwać takiej konfiguracji, Wszystkim będzie zarządzał Android 14 z HyperOS.

Ile może kosztować Poco M6 Plus 5G? Za wcześnie na takie informacje, ale na podstawie cen Redmi Note 13R można przypuszczać, że będzie to segment poniżej 1 tys. zł, czyli zapłacimy za niego mniej niż za Poco M6 Pro z LTE.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Gizmochina

Źródło tekstu: Gizmochina