Xiaomi POCO C40 debiutuje w Polsce. Pod maską bateria 6000 mAh

Firma Xiaomi wprowadziła do sprzedaży budżetowy smartfon POCO C40 z baterią o pojemności aż 6000 mAh. Urządzenie jest napędzane dosyć nietypowym układem SoC.

POCO C40 to nowy, tani smartfon firmy Xiaomi na polskim rynku. Urządzenie świetnie wygląda i oferuje oryginalne wyposażenie. Należy do niego przede wszystkim układ JLQ JR510, napędzający to urządzenie. Ma on ośmiordzeniowy procesor 2 GHz oraz układ graficzny Mali-G57. W komplecie otrzymujemy również 3 lub 4 GB RAM-u i 32 lub 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 18 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 13.

Z przodu POCO C40 ma 6,71-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1650 pikseli. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Z tyłu znajdują się dwa kolejne aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2) oraz czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4). Również z tyłu producent umieścił czytnik linii papilarnych. Na wyposażeniu jest też port USB-C i gniazdo audio Jack 3,5 mm. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to do dyspozycji mamy tu LTE, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej.

Dostępność i cena

POCO C40 jest dostępny w sprzedaży między innymi w sklepie Xiaomi na mi-home.pl. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne (Coral Green, POCO Yellow i Power Black) oraz dwie konfiguracje pamięci. Cena wariantu 3/32 GB wynosi 699 zł, natomiast za wersję 4/64 GB trzeba zapłacić 799 zł.

Kupując smartfon możemy skorzystać z promocji. Wpisując w koszyku podczas kupowania POCO C40 na mi-home.pl kod TOBRZMIDOBRZE, otrzymamy słuchawki Redmi Buds 3 Lite Black za 29 zł.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi