Huawei Nova Y90 – niedrogi smartfon, który obywa się bez Google’a

Huawei wprowadził na polski rynek dwa nowe smartfony z serii Nova. Jedno z nich, Nova Y90, trafiło w moje ręce. Mogłem więc sprawdzić, jak chiński producent radzi sobie z sankcjami i odcięciem od mobilnych usług firmy Google.

Huawei wciąż odczuwa działanie wprowadzonych w 2019 roku przez Amerykanów sankcji. Skutkiem tego był ogromny spadek liczby smartfonów tej marki, dostarczanych na światowe rynki, a w konsekwencji spadek chińskiego producenta w rankingach z pozycji wicelidera rynku (był taki moment) na dalsze miejsce. Huawei ma problem z dostępem do podzespołów, więc tworzy nowe telefony bez obsługi sieci 5G, a także został odcięty od mobilnych usług firmy Google, przez co nie znajdziemy ich na nowych modelach.

Z czasem Huawei coraz lepiej sobie radzi z zastąpieniem tego, do czego producenci smartfonów z Androidem przyzwyczajali nas przez lata, własnymi rozwiązaniami. Czy udało się to w wystarczającym stopniu i czy zakup smartfonu bez sklepu Google Play, płatności Google Pay czy Map Google ma sens? Sprawdziłem to za pomocą modelu Huawei Nova Y90. Wyniki testów oraz moje wnioski z krótkiego użytkowania tego urządzenia znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (CTR-LX1):

Wymiary: 163,3 x 74,7 x 8,4 mm, masa 195 g,

6,7-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2388 pikseli, 391 ppi), 90 Hz, czujnik oświetlenia,

Radio FM,

Czytnik linii papilarnych na boku (przycisk zasilania),

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 680 (4 x Kryo 265 Gold @2,4 GHz + 4 x Kryo 265 Silver @1,9 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Adreno 610,

6 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej (109 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM,

Łączność 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 50 Mpix, obiektyw z przysłoną f/1.8, PDAF, lampa błyskowa LED, filmy 1080p@30fps; drugi aparat 2 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.4, zdjęcia makro; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 40 W,

EMUI 12.0.1 (test na oprogramowaniu 12.0.1.111.C432E1R1P2),

Cena początkowa: 1099 zł.

Zawartość opakowania

Huawei Nova Y90 przyjechał do mnie z obudową w kolorze czarnym, w zastępczym szarym pudełku. W jego wnętrzu znalazł się zestaw akcesoriów, złożony z ładowarki USB o mocy 40 W, przewodu USB A-C, metalowej igły do wysuwania tacki na karty nanoSIM oraz czarnego, błyszczącego etui na telefon.



Podczas testów korzystałem z własnych słuchawek, przewodowych M6 Pro oraz bezprzewodowych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl