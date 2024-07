Xiaomi sypnie nowościami. Pokaże smartfony, zegarek, słuchawki i opaskę

Xiaomi już oficjalnie szykuje się do wielkiej premiery swoich nowych urządzeń, do której dojdzie już za dwa dni. Producent pokazał oficjalne grafiki debiutujących sprzętów.

Już 19 lipca w Chinach odbędzie wielkie wydarzenie, podczas którego Xiaomi przestawi aż sześć swoich nowości:

Xiaomi Mix Flip,

Xiaomi Mix Fold 4,

Xiaomi Smart Band 9,

Xiaomi Buds 5,

Xiaomi Watch S4 Sport,

Redmi K70 Extreme Edition.

Pierwszy ze smartfonów, klapkowy Xiaomi Mix Flip, został już przez producenta ujawniony w serii grafik.

W końcu producent pokazał też, jak wygląda Xiaomi Mix Fold 4. Lei Ju, szef Xiaomi, przechwala się, że nowy smartfon „przesuwa granice możliwości”. Jest cienki, po złożeniu ma 9,47 mm grubości i waży zaledwie 226 g. Dzięki temu trzymany w dłoni ma przypominać zwykły telefon. Lei Ju zapowiada też, że Xiaomi Mix Fold 4 oferuje flagowe możliwości dotyczące aparatu, wydajności i baterii.

Sekcję foto tworzy układ czterech aparatów firmowanych przez Leicę, a wyspa fotograficzna zajmuje całą szerokość tylnej obudowy. Za wydajność odpowiadać ma Snapdragonie 8 Gen 3, a długi czas pracy zapewni akumulator o pojemności co najmniej 5000 mAh.

Xiaomi pokazało także plakaty z innymi nowościami. Producent potwierdził wygląd nowej opaski sportowej Smart Band 9...

… a także ujawnił wygląd nowego smartwatcha Xiaomi Watch S4 Sport…

… oraz słuchawek Xiaomi Buds 5.

A tak z kolei prezentuje się Redmi K70 Extreme Edition.

Nie wiadomo jeszcze, czy i które urządzenia trafią na globalne rynki. Co do Xiaomi Mix Fold 4 wciąż słychać sprzeczne doniesienia, ale Mix Fold 4 ma większą szansę na wejście np. do Europy. Opaska, zegarek i słuchawki raczej na pewno do nas w końcu dotrą, a Redmi K70 Extreme Edition może się doczekać wydania pod jakąś inną nazwą lub marką – Xiaomi albo POCO.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Xiaomi

Źródło tekstu: Opracowanie własne