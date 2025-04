Obrączkę Galaxy Ring naładujesz w nowy sposób. Samsung ma ciekawy pomysł

Ładowanie pierścienia niczym ładowanie słuchawek

System opisany w patencie wykorzystuje specjalne czujniki do wykrywania, czy pierścień został umieszczony prawidłowo. W razie potrzeby telefon wyświetliłby powiadomienie sugerujące poprawienie pozycji urządzenia. Po poprawnym umieszczeniu, obwód ładowania bezprzewodowego w smartfonie (działający na zasadzie podobnej do znanego już ładowania zwrotnego akcesoriów, jak słuchawki TWS czy zegarki) zasiliłby baterię pierścienia. Status ładowania, poziom naładowania baterii i inne istotne informacje byłyby wyświetlane na ekranie telefonu.

Czy funkcja trafi do kolejnej generacji?

Należy pamiętać, że sam fakt złożenia i zatwierdzenia patentu nie gwarantuje, że opisana funkcja zostanie zaimplementowana w finalnym produkcie. Jest to jednak ciekawy kierunek rozwoju, który mógłby znacząco zwiększyć wygodę użytkowania pierścienia Galaxy Ring, eliminując potrzebę noszenia ze sobą dodatkowego etui ładującego.

Samsung już teraz pracuje nad drugą generacją swojego inteligentnej obrączki. Według wcześniejszych doniesień, może ona zostać wyposażona w baterię ze stałym elektrolitem, co potencjalnie wydłużyłoby czas pracy na jednym ładowaniu. Inne patenty sugerowały również możliwość wykorzystania przyszłych wersji pierścienia do sterowania połączonymi urządzeniami, takimi jak tablety czy laptopy. Wizja ładowania pierścienia bezpośrednio z telefonu doskonale wpisuje się w dążenie do tworzenia coraz bardziej zintegrowanego i wygodnego ekosystemu urządzeń.