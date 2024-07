Xiaomi Mix Flip bez tajemnic. Tak wygląda nowy klapkowiec

Doniesienia o Xiaomi Mix Fold 4 i Xiaomi Mix Flip krążą już od jakiegoś czasu, ale wciąż pozostawiały miejsce na domysły. Dziś na profilach Xiaomi w mediach społecznościowych pojawiły się zapowiedzi premiery nowych urządzeń. Jak ujawnił Lei Jun, szef Xiaomi, wydarzenie odbędzie się już 19 lipca w Chinach. Opublikował także animację i plakaty zapowiadające nowe smartfony, dzięki czemu wiemy już, jak dokładnie wygląda Xiaomi Mix Flip.

