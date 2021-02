Xiaomi Mi 11 Ultra – dodatkowy ekran, odporność IP68, zoom 120x

Druga premiera Xiaomi Mi 11 już za nami, czeka nas jeszcze trzecia – polska, ale co z innymi telefonami z tej serii? Xiaomi wciąż nie ujawnia zbyt wiele na temat wariantów Pro czy Lite, tymczasem na YouTube pojawił się sensacyjny wyciek na temat Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra nie pojawiał się dotąd w żadnych zapowiedziach i spekulacjach, więc materiał wideo prezentowany przez youtubera TECH BUFF jest sensacją. Oryginalny materiał nie jest już dostępny, ale został zmirrorowany na innych kanałach.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 zaprezentowany. Robi wrażenie, ale cena nie rozpieszcza

Prezentowany na filmie Xiaomi Mi 11 Ultra (z oznaczeniem kodowym M2102K1) zdumiewa niektórymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. W oczy rzuca się ogromny moduł fotograficzny zajmujący niemal całą szerokość obudowy. Znajdują się tam trzy aparaty – główny 50 Mpix, szerokokątny 48 Mpix oraz aparat z peryskopowym teleobiektywem, też 48 Mpix. To połączenie ma pozwolić na uzyskanie zoomu nawet 120x. Youtuber zaprezentował dwie wersje kolorystyczne telefonu, czarną i białą, które nieco różnią się opisami aparatów. Na jednej z nich pojawia się oznaczenie „Ultra Pixel AI Camera”, na drugiej „120X, 12-120mm, 1:1.95-4.1”. Są to więc najwyraźniej telefony w wersji prototypowej albo przynajmniej jeden z nich.

Szczególnym elementem sekcji foto jest dodatkowy, mały wyświetlacz obok aparatów. Prawdopodobnie ma umożliwiać robienie zdjęć selfie za pomocą głównego aparatu. Na pewno będą się tam też pojawiały powiadomienia bez wzbudzania głównego ekranu, jednak dodatkowy wyświetlacz jest zbyt mały, by wykorzystywać go do aplikacji. Mimo tego rozwiązania, przedniego aparatu nie zabrakło – znajduje się w niewielkim wycięciu ekranowym i ma rozdzielczości 20 Mpix.

Wyświetlacz w Xiaomi Mi 11 Ultra to zakrzywiony panel AMOLED o przekątnej 6,81 cala, rozdzielczości WQHD+ i odświeżaniu 120 Hz. Chroni go szkło Gorilla Glass Victus.

Wśród innych cech Xiaomi Mi 11 Ultra youtuber wymienia pyło- i wodoszczelną obudowę IP68, baterie 5000 mAh z ładowaniem przewodowymi i bezprzewodowym 67 W oraz ładowaniem zwrotnym 10 W. Sercem telefonu jest oczywiście Snapdragon 888, bo nic lepszego by nie mogło być. Na obudowie widać też głośniki z logo Harman Kardon. Wszystkim zarządza Androida 11 z MIUI 12.5.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 przejmuje prowadzenie. Światowy ranking AnTuTu za styczeń 2021

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Lite jednak z 5G? Ma go napędzać Snapdragon 755G



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TECH BUFF

Źródło tekstu: Android Authority, GSM Arena