Xiaomi Mi 10i 5G zaprezentowany. Świetna cena, ale nie dla nas

Nowości Xiaomi sypią się jedna za drugą, a dziś swoją premierę miał model Xiaomi Mi 10i 5G. Urządzenie wyróżnia się ciekawą specyfikacją i przystępną ceną, ale niestety jego dostępność będzie ograniczona do tylko jednego kraju. Niewykluczone jednak, że pojawi się poza nim, pod inną nazwą.

Zapowiadany kilku dni temu Xiaomi Mi 10i 5G to telefon stworzony z myślą o rynku indyjskim – i stąd też literka „i” w nazwie. Najtańszy wariant kosztuje w przeliczeniu poniżej 1100 zł, więc jak na model z 5G, to świetna cena. Producent wprowadza go do sprzedaży w Indiach, a specyfikacja ujawnia, że jest to przebrandowany model Redmi Note 9 Pro 5G, dostępny w Chinach. To samo urządzenie pod jeszcze inną nazwą może trafić także na światowe rynki, chociaż na razie nie ma na ten temat bliższych informacji.

Xiaomi Mi 10i 5G – najważniejsze cechy

Smartfon Xiaomi Mi 10i 5G wyposażony jest w ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400). Jest to matryca IPS o odświeżaniu 120 Hz.

Wyświetlacz automatycznie dostosowuje odświeżanie zależnie od potrzeb – podczas oglądania wideo będzie to 30 Hz, a w grach – pełne 120 Hz. Ekran zapewnia także zgodność z HDR10+ i wspiera technologię Widevine L1 istotną w strumieniowym wideo HD.

Moc do pracy Xiaomi Mi 10i 5G dostarcza układ Snapdragon 750G, a więc jedna z najnowszych jednostek Qualcomma z wbudowanym modemem X52 5G. Są trzy warianty pamięci RAM i wewnętrznej: 6/64 GB, 6/128 GB i 8/128 GB.

Ciekawie zapowiada się sekcja fotograficzna. Główny aparat ma rozdzielczość 108 Mpix (z optyką f/1,75), jednak tym razem jest to nowsza matryca Samsung ISOCELL HM2, która wyróżnia się mniejszym rozmiarem pikseli 0,7 μm i wielkością czujnika 1/1,52 cala. Pozostałe aparaty mają: 8 Mpix (szerokokątny, f/2,2), 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (czujnik głębi). Maksymalna rozdzielczość wideo wynosi 4K przy 30 kl./s. Z przodu znajduje się aparat 16 Mpix.

Energię zapewnia akumulator o pojemności 4820 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Na uwagę zasługują głośniki stereo, wyjście audio jack 3,5 mm, emiter IR oraz czytnik linii papilarnych na prawym boku.

Xiaomi Mi 10i wchodzi do sprzedaży w Indiach, w tym na indyjskim Amazonie, od 8 stycznia. Dostępny będzie w kolorach Pacific Sunrise, Midnight Black i Atlantic Blue. Cena za dostępną nieco później wersję 6/64 GB wynosi 20 999 INR (1063 zł), natomiast wchodzące od razu do sprzedaży modele kosztują: 6/128 GB – 21 999 INR (1 114 zł) i 8/128 GB – 23 999 INR (1214 zł).

