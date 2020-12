Android 11 dla Xiaomi Mi A3? Jest aktualizacja i znów problemy

Smartfon Xiaomi Mi A3 otrzymał aktualizację do Androida 11. Niestety, użytkownicy tego modelu należącego do programu Android One znów mogą mówić o pechu: instalacja nowego softu może prowadzić do całkowitego zablokowania się urządzenia.

Xiaomi Mi A3 to nieco już zapomniany smartfon z 2019 roku, który wciąż ma wiernych użytkowników przekładających czystego Androida nad MIUI. Niestety, to, co miało być atutem urządzenia, w praktyce sprawia jego posiadaczom same problemy. Gdy Xiaomi Mi A3 debiutował półtora roku temu, wyszedł z Androidem 9.0, ale uczestnictwo w programie Android One powinno gwarantować mu stałe i pewne aktualizacje.

Niestety w przypadku tego telefonu problemy pojawiły się już przy próbie aktualizacji do Androida 10. Producent cztery razy wydawał tę wersję systemu i cztery razy zmuszony był wycofać aktualizację OTA ze względu na błędy. Użytkownicy narzekali też na brak dostarczanych o czasie poprawek bezpieczeństwa, był również kłopotliwy incydent, gdy Xiaomi przypadkiem wypuściło meksykańskie oprogramowanie do globalnej wersji Mi A3, co spowodowało sporo kłopotów.

Sytuacja powtarza się w przypadku Androida 11. Dzisiaj producent udostępnił ważącą 1,4 GB aktualizację, także w Polsce, i od razu okazało się, że stare problemy powróciły. Użytkownicy na Reddicie, forum Xda-Developers i Mi Community zaczęli zgłaszać błąd nowej aktualizacji – okazało się, że po jej przeprowadzeniu w niektórych przypadkach smartfon zamienia się w przysłowiową „cegłę” i po restarcie już się nie włącza. Z telefonem w takim stanie nie można połączyć się też przez komputer z wykorzystaniem ADB ani nawet wejść do bootloadera, co zaawansowanym użytkownikom dawałoby szansę na przywrócenie Xiaomi Mi A3 do życia.

Sprawa jest świeża, więc przyczyny tych problemów nie są znane, a Xiaomi jeszcze nie odniosło się do tej sprawy. Pozostaje więc jedyna recepta: nie aktualizuj Xiaomi Mi A3 do Androida 11!

