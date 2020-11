Xiaomi 24 listopada pokaże modele Redmi Note 9 5G i Note 9 5G Pro

Już za 8 dni stajnia Xiaomi powiększy się o kolejne dwa modele. Tym razem pokaże je marka Redmi.

Xiaomi regularnie wprowadza na rynek nowe marki, które potem próbuje w ograniczonym zakresie usamodzielniać. Tak naprawdę bliższe one są dalej podmarce. Podobna historia działa się już w przypadku Redmi, Black Sharka czy Poco. Tym razem nowe telefony zaprezentuje Redmi. Zwykle są to telefony o nieco niższej cenie niż ich odpowiedniki z pełnego Xiaomi. Już 24 listopada Redmi pokaże dwa kolejne telefony. Tym razem będą to Redmi Note 9 5G oraz Redmi Note 9 5G Pro. Duża część ich specyfikacji nie jest zresztą żadną tajemnicą.

Pierwszy smartfon będzie miał układ MediaTek Dimensity 800U oraz wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala. Klient będzie wybierał pomiędzy urządzeniami mającymi 4/6/8 GB RAM i 64/128/256 GB pamięci wbudowanej. W przypadku akumulatora możemy się spodziewać pojemności 5000 mAh. Główny sensor aparatu będzie miał z kolei 48 Mpix. Z przodu znajdzie się jeden sensor 13 Mpix. W przypadku modelu Pro przyszli użytkownicy będą mieli do dyspozycji Snapdragona 750G i nawet do 12 GB RAM. Aparat główny tutaj będzie miał 106 Mpix, natomiast przedni sensor będzie miał 16 Mpix.

Źródło tekstu: gizchina, wł