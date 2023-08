Xiaomi 13T Pro. Znamy datę premiery mocarza ostatecznego

Xiaomi 13T Pro opuści Chiny tuż przed premierą iPhone’a 15. To będzie potęga!

Xiaomi 13T Pro będzie dostępny na rynku globalnym od 1 września. Tym samym Xiaomi zaprezentuje szczytowe osiągnięcie w zakresie wydajności na kilka dni przed firmą Apple. Od razu widać, z kim zamierza konkurować i pewnie nie będzie to jedyna premiera w tym okresie.

Xiaomi 13T Pro to mocarz z MediaTekiem

Xiaomi 13T Pro będzie dostępny w Chinach nieco wcześniej niż w innych krajach. W sierpniu w Kraju Środka ma debiutować jako model Redmi K60 Ultra. Jeśli więc czekasz na nowego flagowca Xiaomi, nasłuchuj wieści o tym modelu.

Xiaomi 13T Pro ma być najmocniejszym smartfonem Xiaomi na ten rok i ma zawierać wszystko, co Xiaomi ma najlepszego do zaoferowania. Do zakupu mają nas przekonywać takie argumenty jak świetny ekran, duża pamięć, SoC zdolny uciągnąć wszystkie gry z Google Play i duży akumulator. Na Weibo udostępniony został szkic pokazujący, jak ma wyglądać nowy, potężny Xiaomi (render powyżej pokazuje Redmi K50).

Dzięki dokumentom certyfikującym to urządzenie spodziewamy się, że będzie miał SoC Mediatek Dimensity 9200+. Wiem, że niektórzy wciąż podchodzą do czipów MediaTeka z nieufnością, ale nie widzę ku temu podstaw. Przy tym w porównaniu do układów Qualcomma pozwalają zaoszczędzić parę złotych.

Xiaomi 13T Pro będzie dostępny w trzech wariantach, różniących się pamięcią: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB i 16 GB + 1 TB. Znajdziemy tu RAM typu LPDDR5x i pamięć masową UFS 4.0. Całość zasilić ma akumulator 5000 mAh, który będzie można ładować z mocą do 120 W.

Na ekranie na pewno oszczędności nie będzie. Xiaomi 13T Pro dostanie ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1,5K, zdolny pracować z częstotliwością odświeżania do 144 Hz.

Xiaomi 13T Pro zadebiutuje oczywiście w parze z Xiaomi 13T o minimalnie słabszej specyfikacji. Oba smartfony zostaną wyposażone w aplikację fotograficzną, sygnowaną przez firmę Leica. Będą intensywnie korzystać ze sztucznej inteligencji i z pewnością dostaną doskonałe filtry.

Przy wcześniejszych przeciekach liczyliśmy na to, że ceny obu modeli w wersji podstawowej w Polsce nie przekroczą 5 tysięcy złotych, ale to tylko spekulacje. Nie wiemy też, które konkretnie modele trafią do naszego kraju.

Zobacz: Xiaomi 13T i 13T Pro coraz bliżej. Jest nowe potwierdzenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo, Redmi

Źródło tekstu: 4gnews, Weibo