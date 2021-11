Wiemy już kiedy pojawi się seria Realme 9

Realme już niedługo zaprezentuje swoje nowe smartfony. Co wiemy o serii Realme 9?

Realme to jeden z tych producentów sprzętu, którzy nowe smartfony najchętniej pokazywaliby co dwa tygodnie. Przeszkadza temu jednak niedobór układów mobilnych na rynku. Stojący na czele pozachińskiej części firmy Madhav Sheth wprost przyznał, że przez to trzeba było część smartfonów przesunąć na 2022. Niektóre urządzenia mogą się nie pojawić wcale. W pierwszym kwartale 2022 pojawi się natomiast seria Realme 9. Będzie się ona składała z następujących urządzeń: Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9i, oraz Realme 9 Max/Pro+.

Na pewno pojawią się one w Indiach w lutym. Nie wiadomo jednak, czy Indie będą tym krajem, gdzie zadebiutują one jako pierwsze. Na temat specyfikacji technicznej nie wiemy jeszcze zbyt wiele, jednak modele Pro i Max będą miały układ Qualcomm Snapdragon 870. Będzie towarzyszył im aparat główny 108 Mpix i wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz. Wygląda na to, że Realme zamierza teraz skupić się na średniej półce cenowej, skoro w tej niskiej już się rozgościł.

