Wiatr zmian: operatorzy z USA i Chin wolą Exynosa od Snapdragona

Kiedyś wszyscy chcieli Snapdragony zamiast Exynosów, ale ten czas się skończył. Teraz kolejni operatorzy chcą ściągnąć do swoich krajów wersje z Exynosami. To potęga modelu Exynos 2200.

Samsung wydaje swoje flagowce często w dwóch wersjach. Pierwsza z nich to ta z autorskimi układami Samsung Exynos, druga ma z kolei układy Qualcomm Snapdragon. Do tej pory rynki otrzymujące Exynosa reagowały pomrukami niezadowolenia. Często to właśnie Snapdragonów zazdrościli Europejczycy klientom amerykańskim. Samsung jednak wiele lat pracował nad tym, by jak najbardziej zmniejszyć dystans do Snapdragonów. Wiele wskazuje na to, że wreszcie ta sztuka się dokonała.

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami układ Qualcomm Snapdragon 2200 ma być lepszy niż Qualcomm Snapdragon 898. Może być on nawet w tej samej lidze, co układy Apple'a. Świadomi są tego tacy operatorzy jak amerykański Verizon i chiński China Telecom. Obie firmy robią co się da, byle tylko dostać przyszłe flagowce w wersji z Exynosami, a nie Snapdragonami. Niestety, najprawdopodobniej zarówno Chiny, jak i USA będą musiały zadowolić się właśnie wariantami ze Snapdragonem. Zobaczymy, czy naprawdę Exynos 2200 będzie takim przełomem. Zobaczymy go w smartfonach z serii Smasung Galaxy S22.

Zobacz: Samsung Exynos W920 zaprezentowany. Ten chipset napędzi zegarki Galaxy Watch4

Zobacz: Samsung Galaxy M22 już niebawem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: phonearena, wł