Vivo Y76 5G – tani średniak 5G z aparatem 50 Mpix i ładowaniem 44 W

Vivo nie ustaje w próbach zawojowania średniej półki ze smartfonami 5G. Najnowszy model chińskiej marki to Vivo Y76 5G, który kusi aparatem 50 Mpix i ładowaniem 44 W. Co jeszcze znajdziemy w jego specyfikacji?

W połowie października firma Vivo przedstawiła w Chinach smartfon o symbolu Vivo Y76s 5G. Dziś w Malezji premiery doczekał się model bez wyróżnika „s”, czyli Vivo Y76 5G. Najprawdopodobniej ta sama wersja wejdzie też na inne rynki na świecie. Wygląd i specyfikacja obydwu modeli w dużej części się pokrywają, ale nie są identyczne.

Zobacz: Vivo Y76s 5G oficjalnie debiutuje

Vivo Y76 5G to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2408). Jego sercem jest układ Dimensity 700 z modemem 5G. W modelu Vivo Y76s znalazł się nieco mocniejszy układ Dimensity 810 i to jest podstawowa różnica między urządzeniami.

Chipset otrzymał do pomocy 8 GB pamięci RAM, a na zapis danych i aplikacji użytkownik dostaje 128 GB pamięci wewnętrznej. Jak podkreśla producent, RAM można rozbudować wirtualnie o dodatkowe 4 GB. Nie zabrakło też rozszerzenia microSD.

W ekranowym wycięciu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,0), natomiast z tyłu zastosowany został potrójny układ aparatów: główny 50 Mpix (f/1,8), makro 2 Mpix (f/2,4) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). W chińskim wariancie „s” z tyłu umieszczone zostały tylko dwa aparaty (50 i 2 Mpix), a przedni ma 8 Mpix.

W specyfikacji smartfonu znajdziemy także Dual SIM, łączność Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB C, wyjście audio 3,5 mm, radio FM i boczny czytnik linii papilarnych.

Akumulator Vivo Y76 5G ma pojemność 4100 mAh, można go szybko naładować z mocą 44 W, co jest dobrym wynikiem, jak na tę półkę cenową. Producent obiecuje, że zasilenie do 70% zajmie 32 minuty. Smartfon pracuje pod kontrolą Android 11 z interfejsem FunTouch OS 12.

Vivo Y76 5G zadebiutował w Malezji za równowartość 1291 zł, czyli kwotę nieco wyższą niż Vivo Y76s 8/128 GB w Chinach, który kosztuje tam w przeliczeniu 1139 zł. Nie wiadomo jednak, jakie są dalsze plany producenta, związane z dystrybucją Vivo Y76 na rynkach światowych.

