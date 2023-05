Vivo Y35+ 5G debiutuje zaraz po Y36

Nowy tani telefon Vivo oficjalnie zadebiutował. To Vivo Y35+ 5G. Co tym razem zaprezentował chiński producent?

Vivo dosłownie kilka dni temu zaprezentował telefon Vivo Y36, który pojawił się zarówno w wersji 4G, jak i 5G. Teraz nadszedł czas na Vivo Y35+ 5G. W zeszłym roku pojawił się zwykły Vivo Y35 oraz właśnie wariant 5G. Teraz czas na model z plusem. Nowy telefon już teraz jest w sprzedaży w Chinach.

Nowy tani Vivo debiutuje

Nowy smartfon ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,64 cala i odświeżaniu 60 Hz. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 6020, który jest prawie tożsamy z MediaTekiem Dimensity 700. Aparat główny jest podwójny, a główny sensor ma 50 Mpix. Z przodu znajduje się natomiast pojedynczy sensor 8 Mpix. Akumulator to z kolei bardzo standardowe 5000 mAh. Będzie go można naładować dzięki technologii 15 W. Systemem operacyjnym jest Android 13 z nakładką OriginOS 3.0.

W kwestii pamięci klienci będą mieli do dyspozycji trzy warianty. Pierwszy to 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Pozostałe to 8/128 i 8/256. Pierwszy będzie kosztować 1399 juanów, drugi 1599 juanów a trzeci 1799 juanów. W przeliczeniu na złotówki to około 832 złote, 956 złotych i 1070 złotych. Nie wiemy, czy telefon pojawi się w Europie (Vivo się tu raczej zwija niż rozwija), ale na pewno ceny będą wtedy wyższe. W chinach zawsze jest taniej.

Źródło zdjęć: Vivo

Źródło tekstu: gsmarena