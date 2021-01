Vivo Y31 - premiera nowego smartfona w rozsądnej cenie

Vivo Y31 to nowy smartfon ze średniego segmentu cenowego w ofercie chińskiego producenta.

Nowy model Vivo nie wyróżnia się na tle innych urządzeń ze średniej półki. Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 6,58" i rozdzielczości FullHD+, procesor Qualcomm Snapdragon 662 i akumulator o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania (18 W). W kwestii pamięci dostajemy 8 GB RAM i 128 GB na pliki użytkownika, a więc sporo, jak na stosunkowo niedrogi telefon. Potrójny aparat wyposażono w główną jednostkę o rozdzielczości 48 MP i makro 2 MP.

Jednym z ciekawszych elementów urządzenia jest design, nawiązujący wyraźnie do flagowego Vivo X50 Pro, choć oczywiście w tym przypadku mamy do czynienia ze smartfonem pozycjonowanym znacznie niżej. Vivo Y31 został wyceniony na 16 490 rupii (ok. 840 zł) i można go już kupić w sklepach, choć na razie wyłącznie na rynku indyjskim.

Polska premiera na razie nie została potwierdzona, choć nie jest wykluczone, że w obliczu dynamicznej ekspansji producenta na naszym rynku nastąpi to wkrótce.

Źródło zdjęć: Vivo

Źródło tekstu: Vivo