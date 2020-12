Vivo prezentuje Vivo Y30 Standard Edition

Vivo pokazał dzisiaj swój nowy budżetowy smat=rtfon. Jest to model Vivo Y30 Standard Edition.

Vivo w maju pokazał w Chinach smartfon Vivo Y30. Producent sprzedaje ten model także w Indiach, ale w tym kraju telefon doczekał się nazwy Y20. Teraz z kolei chińska firma pokazała kolejną wersję tego urządzenia. Jest to Vivo Y30 Standard Edition. To jeszcze tańsza wersja tamtego budżetowca. Zobaczymy tu słabszy układ i aparat główny. Jednocześnie zmniejszeniu uległa pamięć RAM. Nowy telefon ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,51 cala oraz układ MediaTek Helio P35. Do kompletu zobaczymy 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

Klienci będą mieli do swojej dyspozycji podwójny aparat główny z sensorami 13 Mpix oraz 2 Mpix. Z przodu znajdzie się miejsce dla pojedynczego sensora 8 Mpix. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Nie będzie tu szybkiego ładowania - będzie to maksymalnie 10 W. Na szczęście nie zabraknie jacka 3,5 mm. Nie wiadomo jeszcze na jakich rynkach zagranicznych Vivo zaprezentuje swój nowy telefon. Teraz mogą go kupić mieszkańcy Państwa Środka za 1398 juanów, czyli około 777 złotych.

Zobacz: Wiemy jaki aparat będą mieć Vivo X60 i X60 Pro

Zobacz: W przyszłym roku składane smartfony Xiaomi, Google, Oppo i Vivo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena, wł