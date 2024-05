Ulefone Armor 26 Ultra debiutuje z walkie-talkie i głośnikiem 121 dB

Ulefone Armor 26 Ultra doczekał się oficjalnej premiery i to w dwóch wersjach. Ta lepiej wyposażona ma krótkofalówkę walkie-talkie, obydwie kuszą też potężnym głośnikiem, aparatem 200 Mpix i pojemnym akumulatorem.

Niestety, nie potwierdziły się spekulacje, że Ulefone Armor 26 Ultra jest wyposażony w dwustronną komunikację satelitarną. Nowy pancerniak chińskiego producenta oferuje za to funkcję łączności radiowej walkie-talkie. Ci, którzy jej nie potrzebują, mogą też wybrać wariant standardowy, bez krótkofalówki.

Ulefone Armor 26 Ultra ma ogromny głośnik 121 dB

Ulefone Armor 26 Ultra to typowa, pancerna „cegła”. Smartfon waży 600 gramów i ma grubość 25,5 mm, nie jest to więc telefon na co dzień. Mamy jednak pewność, że czołgowa obudowa, zgodna z normami IP68 i IP69K oraz wymogami testów MIL-STD-810H, wytrzyma najcięższe warunki, w tym upadki, wstrząsy, błoto, kurz i zanurzenie w wodzie na 2 metry przez 30 minut.

Grubość obudowy to między innymi efekt wykorzystania pojemnego akumulatora 15 600 mAh (ekwiwalent, realnie 7800 mAh, ale z wysokim napięciem 7,74 V), który ma pozwolić na 56 godzin rozmów bez przerwy. Baterię można naładować z mocą 120 W, jest też ładowanie 33 W w specjalnej stacji dokującej (na złącze pogo) oraz ładowanie zwrotne.

Swoje miejsce na obudowie Armora 26 Ultra, przy tylnych aparatach, zajął również potężny głośnik o deklarowanym poziomie głośności 121 dB. Przetwornik o średnicy 34 mm ma moc 3 W, a całość może się sprawdzić podczas prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Z przodu nowego pancerniaka znalazł się duży ekran IPS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460) z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass 5.

Wewnątrz obudowy Armora 26 Ultra pracuje układ MediaTek Dimensity 8020 (6 nm, do 2,6 GHz), wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR4X. Na aplikacje i dane użytkownik otrzymuje 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, która można rozbudować karta microSD o pojemności do 2 TB.

Ulefone Armor 26 Ultra połączy się z sieciami 5G, Wi-Fi 6, a z akcesoriami przez Bluetooth 5.1. Nie brakuje NFC i pozycjonowania w systemach GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS. Wersja z walkie-talkie z radiem DMR ma dwie dokręcane anteny w zestawie – jedną dla częstotliwości VHF (137-172 MHz, deklarowany zasięg do 30 km), drugą dla UHF (400-470 MHz, zasięg do 22 km). Szybkie rozmowy przed radio ułatwia przycisk PTT na boku obudowy.

Interesująco przedstawia się też sekcja foto w Ulefone Armor 26 Ultra. Głowna jednostka ma 200 Mpix (ISOCELL HP3, f/1,8, EIS), towarzyszy jej aparat szerokokątny 50 Mpix (f/2,2, EIS)) oraz aparat noktowizyjny 64 Mpix (OV64B, f/1,8). Dzięki obecności czwartego aparatu tele możliwe jest też osiągnięcie zoomu optycznego 3.2x (76 mm, EIS). Z przodu również znalazł się aparat 50 Mpix (f/2,25).

Ulefone Armor 26 Ultra w obydwu wariantach wejdzie do globalnej sprzedaży 13 maja. Cena na start nie jest znana, choć telefon widać już w sklepie dla Rosji. Tam standardowy model wyceniono w przeliczeniu na niecałe 2600 zł. Model z walkie-talkie kosztuje z kolei równowartość ok. 3 tys. zł. Praktyka pokazuje, że wraz ze startem sprzedaży te ceny będą niższe mogą spaść poniżej 2 tys. zł.

W oczekiwaniu na nowego pancernika, warto rozważyć innego modelu z serii Ultra – czyli Ulefone Armor 23 Ultra z dwustronną komunikacją satelitarną lub model Ulefone Power Armor 20WT z walkie talkie.

Źródło zdjęć: Ulefone