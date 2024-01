Satelitarny pancerniak Ulefone Armor 23 Ultra wkrótce w Polsce. Oto cena

Już niedługo w oficjalnej polskiej dystrybucji pojawi się jeden z najciekawszych pancernych telefonów marki Ulefone – Armor 23 Ultra. Znamy już jego cenę.

Ulefone Armor 23 Ultra miał swoją globalną premierę miesiąc temu, a po wejściu do sprzedaży można go było kupić na AliExpress w promocyjnych ofertach poniżej 2 tys. zł. Obecnie w oficjalnym sklepie producenta na tej platformie smartfon kosztuje 2090 zł (z dodanym podatkiem VAT). Wkrótce dotrze także do Polski.

Ulefone Armor 23 Ultra znalazł się już w zapowiedzi autoryzowanego dystrybutora marki na Polskę, CK Mediator. Smartfon doczekał się już swojej strony z pełnym opisem, a w sklepie, do którego kieruje widać już cenę. Wynosi ona 2499 zł. Do tego nabywca otrzyma 24-miesięczną gwarancję. W tej chwili telefonu nie można jeszcze kupić, ale powinno się to zmienić w najbliższych dniach.

Ulefone Armor 23 Ultra z komunikacją satelitarną

Ulefone Armor 23 to zdecydowanie najbardziej zaawansowany smartfon tej marki i pierwszy w jej ofercie, który oferuje dwustronną komunikację satelitarną. Użytkownik może wysyłać wiadomości tekstowe lub komunikaty SOS z danymi lokalizacyjnymi, gdy znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej czy Wi-Fi.

Usługę, która daje dostęp do tej funkcji, zapewnia firma Bullitt. Wcześnie to samo rozwiązanie pojawiło się już w testowanym u nas smartfonie Cat S75. Bullitt korzysta z sieci geostacjonarnych satelitów Inmarsat oraz naziemnego centrum pomocy, które może w trybie 24/7 wezwać służby ratunkowe. Dwustronna łączność satelitarna Bullitt obejmuje zasięgiem niemal cały świat i może się przydać podczas wypraw z dala od cywilizacji, gdzie nie ma zasięgu mobilnego. Można w niej korzystać poprzez aplikację Bullitt Satellite Messenger.

Ulefone Armor 23 Ultra ma grubość 12,75 mm, nie jest więc tak masywny, jak kilka innych telefonów marki, trochę mniej też waży, chociaż zdecydowanie nie jest to lekki telefon – 332 g. Pancerna obudowa zapewnia zgodność z normami IP68/IP69K i wymogami testów MIL-STD-810H. W czarnej wersji tył chroniony jest powłoką z włókna jak kevlar, dostępny jest też wariant pomarańczowy z tyłem przypominającym skórę.

Armor 23 Ultra wyposażony jest w duży ekran IPS o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, wzmocniony szkłem Gorilla Glass Victus.

Moc do pracy zapewnia układ MediaTek Dimenisty 8020 (6 nm, do 2,6 GHz) z wbudowanym modemem 5G. Za wydajność odpowiada też 12 GB pamięci RAM LPDDR4x, na własne dane użytkownik otrzyma 512 GB pamięci UFS 3.1 oraz rozszerzenie microSD na karty o pojemności do 2 TB.

Sekcję foto tworzą cztery tylne aparaty: główny 50 Mpix (Samsung GN1), szerokokątny 50 Mpix (117,3 stopni), noktowizyjny 64 Mpix oraz 8 Mpix z teleobiektywem i zoomem 3,2x. Z przodu znalazł się aparat selfie 50 Mpix.

Akumulator Armora 23 Ultra ma pojemność 5280 mAh, jest więc mniejszy niż w najnowszych modelach z serii Armor, ale zapewnia ładowanie przewodowe 120 W oraz bezprzewodowe 50 W. Wszystkim dyryguje czysty Android 13.

